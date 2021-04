Andrei, soțul lui Emily Burghelea, primele declarații după ce minunea lor a venit pe lume: ”Mi s-a născut fetița și nu am putut să asist”

In articol:

Emily Burghelea și Andrei, soțul ei, trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor, după ce frumoasa vedetă a adus pe lume primul copil. Emily și Andrei își țin urmăritorii la curent cu tot ce se întâmplă în aceste clipe speciale. Soțul fostei asistente TV a ținut să le mulțumească din suflet oamenilor buni, care i-au trimis mesaje de încurajare.

”Vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase pe care le-am primit de la voi. Sunt într-un număr foarte mare. Am fost foarte obosit, ieri am vorbit cu voi...nu știam ce se întâmplă cu Emily, în momentul în care mi s-a născut fetița și nu am putut să asist, voi mi-ați fost alături.

Emily este foarte bine, nu a simțit nicio durere la naștere din câte știu, n-a făcut epidurală...după ce am vorbit cu ea ultima dată, la 10 minute a născut. S-a concentrat foarte tare, fetița este o superbitate. Nu plânge deloc, nu a plâns absolut deloc, am și întrebat medicii dacă nu plânge...și mi-au zis că este un copil foarte liniștit și a luat nota 10 la naștere. Abia aștept s-o văd, Emily se externează abia mâine cred...Am văzut fetița numai în poze, sper s-o vedeți și voi cât de curând”, a spus Andrei, pe pagina lui de Instagram.

Cu cine seamăna fetița lui Emily Burghelea

Emily Burghelea este mai fericită ca niciodată! Fosta asistentă TV a născut o fetiță perfect sănătoasă, noaptea trecută. În această dimineață, Emily a dat vestea cea mare pe rețelele de socializare: ”24h a durat travaliul insa am reusit sa duc la bun sfarsit misiunea. 🙏🏼 La 22.40 am nascut pe cale naturala o fetita perfect sanatoasa de 3200g de care m-am indragostit instantaneu.

💖 A fost cea mai frumoasa experienta din viata mea. 🥺🥰👼🏼 A fost extrem de intens, dar nu m-am dat batuta. Am tinut-o in brate imediat dupa expulzie si m-am pierdut in ochii ei mari si frumosi! 💖Ceva mai frumos de atat nu exista pe pamant. 🦋 Ne uitam una la alta cu atata pasiune! A fost atat de puternica! 🙌🏻 A rezistat travaliului greu, s-a luptat si a castigat! 💞 Este minunata! Sa stiti ca doamna dr.a spus ca seamana cu @iubitul_lui_emily 🤷🏼‍♀️ #newborn #angel #purelove #happiness #thanksgod.