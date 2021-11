Andrei Ștefănescu a rămas cu probleme serioase în urma infecției cu SARS-CoV-2: „Am început să-mi pierd vederea”

In articol:

Andrei Ștefănescu a trecut prin experiența COVID-19 în urmă cu circa un an de zile, atunci când și-a făcut bagajele și s-a prezentat singur în fața Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Matei Balș”, nu pentru că a dezvoltat o formă gravă, ci pentru că și-a dorit ca în cazul în care starea de sănătate i se agravează, să fie îngrijit imediat de medici.

Chiar dacă s-a vindecat și a trecut un an de la momentul în care s-a infectat cu coronavirus, Andrei Ștefănescu încă se resimte. Artistul se plânge că a rămas cu mai multe simptome post-COVID care îi dau mari bătăi de cap.

Andrei Ștefănescu, despre sechelele cu care a rămas după COVID-19

Artistul spune că a rămas cu probleme de sănătate în urma infecției. De asemenea, el a vorbit despre aceste simptome în cadrul unui documentar, unde a povestit că vederea a început să-i slăbească și încă are perioade în care obosește extrem de ușor și insexplicabil. Totodată, Andrei Ștefănescu se plânge că a început să uite diverse chestii mărunți, lucru care i-a afectat nu doar viața privată, ci și pe cea profesională.

„Rămâi cu anumite probleme. Eu de atunci am început să-mi pierd vederea și nu este niciun fel de glumă. Starea de oboseală mare pe care o am. Uiți foarte multe lucruri, eu câteva luni după ce m-am vindecat am fost terorizat. Aveam proiecte în televiziune și uitam numele invitaților. Au fost probleme mari (…)

E un documentar, un interviu amplu, foarte interesant și foarte bine făcut, a spus artistul. Toți cei care s-au vindecat sau au trecut prin boală au rămas cu câte ceva. (…) Dacă îți cunoști corpul bine și ai făcut cât de cât mișcare, știi exact diferența. E o degradare aproape instantanee. E clar că nu mai ai aceleași capacități, din niciun punct de vedere”, a declarat Andrei Ștefănescu la un post de televiziune.