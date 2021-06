Andrei Ștefănescu, dezvăluiri despre cea de-a treia căsătorie! Artistul este pregătit să meargă din nou la altar

Andrei Ștefănescu 00:05, iun 30, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Andrei Ștefănescu a avut o viață amoroasă cu năbădăi. A fost căsătorit de două ori, însă ambele mariaje s-au terminat la fel. A treia oară speră că este cu noroc, căci artistul a dezvăluit că este mai pregătit ca niciodată să mai dea iubirii o șansă.

Anul trecut, el și Antonia, mama fiului său, au divorțat, dar acum cântărețul este pregătit să iubească din nou.

Andrei Ștefănescu și Antonia

Andrei Ștefănescu, pregătit pentru o nouă căsnicie

Artistul a dezvăluit că dacă va găsi persoana potrivită nu exclude deloc posibilitatea de a merge și a treia oară în fața altarului. El nu s-a lăsat descurajat deloc de celelelalte două mariaje eșuate, mai ales că cel cu mama fiului său s-a terminat în urmă cu doar un an. Andrei Ștefănescu își asumă o parte din vină și în cazul căsniciei cu Antonia. El a spus că ambii au fost vinovați că au ajuns la divorț, însă lasă trecutul în urmă și se concentrează pe viitor.

„Eu sunt dispus la orice reîncercare, lejer, viața e atât de scurtă, de frumoasă, atât de frumos e să guști de toate experiențele, te repliezi, e nevoia omului de a fi cu alt om. Întotdeauna am fost optimist și vesel.

Eu am luat lucrurle exact cum au fost, lucrurile s-au întâmplat, se întâmplă în viața noastră, îmi asum că fiecare are partea lui de vină. Eu învățat din fiecare experiență pe care o am. Nimeni nu știe exact ce se întâmplă acolo, ce e în spate. E și timpul o problemă, faptul că nu poți pleca într-o vacanță, o vacanță în adevăratul sens al cuvântului”, a declarat Andrei Ștefănescu la un post de televiziune.

Andrei Ștefănescu și Antonia

Cum se înțelege Andrei cu mama copilului său

Andrei Ștefănescu a explicat că el și fosta soție au o relație extrem de bună și încearcă să facă tot posibilul pentru ca cel mic să nu simtă că ei doi nu mai formează un cuplu.

„Dacă aș putea să explic…nu știu ce s-a întâmplat. Sunt lucruri în viață pe care nu le putem explica, se întâmplă și atât. Asta a fost. Nu ne-a luat prin surprindere, așa a fost să fie. Nu știu dacă poți să povestești, pur si simplu se întâmplă și atunci e cel mai bine să rupi legătura.

Cel mai bine e ca Ayan să nu simtă. Relația mea cu el e mai bună, am petrecut timp cu el pe care nu l-am petrecut înainte. Am încercat să îmi fac mai mult timp pentru mine cu el decât înainte. La un moment dat va înțelege, dar mai bine să o facă mai târziu. Trebuie să aștepți relația următoare ca să vezi dacă ai învățat ceva.

Viața e atât de surprinzătoare și de ciudată, încât trebuie să aștepți pasul următoare. Eu și cu ea avem o relație foarte bună, frumoasă. Ieșim cât de des putem cu copilul. Avem o relație civilizată”, a explicat Andrei Ștefănescu