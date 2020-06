Andrei Ștefănescu, atac dur la adresa Oliviei Steer

Andrei Ștefănescu a răbufnit în direct la o emisiune tv, după ce Olivia Steer l-a acuzat că „joacă un rol” și că nu este bolnav de coronavirus. Artistul nu a mai suportat atacurile și a decis să reacționeze, punând-o la zid pe soția lui Andi Moisescu.

Nu am făcut rău nimănui. Nu am omorât pe nimeni. Am venit doar la spital fiind bolnav. Nu-mi doresc să fiu în spital, nu mi-am dorit să fiu pozitiv, nu mi-am dorit să fiu criticat, nu mi-am dorit să promovez COVID-ul. Absolut deloc! Pur și simplu am povestit întâmplarea mea. Sunt extrem de dezamăgit!

”Mi-a venit efectiv să plâng când am văzut. Eu o știu pe Olivia Steer. Aveam o părere despre ea. Ideea este că am rămas extrem de dezamăgit. Efectiv nu-mi vine să cred ceea ce am citit, că fac parte dintr-un plan, că este un scenariu.

Eu am dormit cu băiețelul meu în pat fiind bolnav, pentru că nu am știut, că așa este nenorcita asta de boală, asimptomatică la mine. Cum să acuzi un om de așa ceva? Cât de câine să fii și cât să fii de rău, încât să acuzi un om că și-a pupat copilul la plecare?”, a spus Andrei Ștefănescu la Antena 3.