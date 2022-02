Andrei Ștefănescu și-a petrecut noaptea cu fosta soție. Ei spun că nu s-au împăcat. Ce se întâmplă, de fapt?: ”Chiar dacă pare ciudat”

In articol:

S-au iubit timp de șapte ani, dar după doar un an de mariaj au ales să își spună ”adio”, însă drumurile lor nu s-au separat.

În anul 2020, Andrei și Antonia Ștefănescu au divorțat în mare secret, abia după câteva luni făcând informația publică, luând astfel pe toată lumea prin surprindere.

Andrei și Antonia Ștefănescu, o noapte în aceeași casă

De atunci, fiecare a încercat să își refacă viața cu altcineva, însă acum tot singuri se declară fiecare. Iar pentru că majoritatea timpului și-o petrec împreună, spun ei că recurg la acest lucru de dragul copilului pe carel au, fanii au intrat la bănuieli.

După zvonurile apărute în spațiul public, cum că și-ar mai fi dat o nouă șansă, acum Andrei și Antonia Ștefănescu pun, din nou, pe toată lumea pe jar. Și asta pentru că prezentatorul a petrecut o noapte în aceeași casă cu fosta soție.

Toate aceste lucruri ar putea duce către o eventuală împăcare, însă adevărul este altul. Chiar dacă mereu au păstrat discreția în ceea ce privește viața lor amoroasă, ținând să precizeze doar că au rămas în relații foarte bune de dragul lui Ayan, acum Antonia a vorbit pe seama acestui subiect.

Fosta spție a prezentatorului nu a fost prea darnică în declarații, dar spune că ziua de 14 februarie o prinde ”cu multă iubire de sine”,

astfel că se exclude orice relație cu Andrei Ștefănescu.

Ba mai mult decât atât, despre noaptea pe care au petrecut-o sub același acoperiș, blonda consideră că este un lucru normal, având în vedere că locuința le aparține în egală măsură și că băiatul lor are nevoie ca ambii părinți să îi fie aproape.

„Noi am trimis un comunicat despre acest lucru, unde am explicat foarte clar ce s-a întâmplat, ce am făcut și ce o să facem. Este casa noastră. Facem același lucru, suntem cu Ayan. Facem multe lucruri cu el, nu este nimic diferit față de când am divorțat sau față de sărbători, când am petrecut împreună.

Stăm mult timp cu cel mic, asta facem în continuare. Nu (n.r. nu e vorba de o împăcare), suntem o familie, chiar dacă pare ciudat. Lumea se ceartă, dar aici nu este cazul”, a spus Antonia Ștefănescu, potrivit Playtech.