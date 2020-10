Andrei Stoica e considerat cel mai sexy concurent de la ferma

După o perioadă lungă petrecută la Ferma, Andrei Stoica s-a întors acasă la familie. Deși, toate femeile din show au suspinat după trupul bine lucrat al sportivului, el nu are ochi decât pentru nevastă. Andra și Andrei Stoica sunt împreună de 14 ani, au împreună și trei copii, dar pasiunea dintre ei pare la fel înflăcărată.

Zilele trecutre, cei doi au fost surprinși de paparazzi WOWbiz.ro în timp ce se duceau la un restaurant. S-au dat jos din mașină, zâmbitori, și ca doi adolescenți, s-au apucat să-și facă selfie-uri îmbrățișați. În timp ce Andra râdea fericită, Andrei Stoica a profitat de momentul pozei și a plecat cu soția sa așa, ținând-o pe după gât.

Andrei Stoica, momente tandre cu sotia

Nici masa la restaurant nu a fost plictisitoare, cei doi păreau că sunt la o primă întâlnire, au râs și au vorbit tot timpul.

Andrei Stoica le-a impresionat pe toate femeile de la Ferma

Andrei Stoica, după ce a fost la Exatlon, de unde însă a trebuit să plece repede din cauza unei accidentări, pare că a prins gustul show-urile extreme, unde nu doar că face față cu brio probelor sportive, dar face și ravagii în rândul colegelor. Trupul său bine lucrat, de campion mondial la superkombat, a impresionat de fiecare dată.

De altfel, Anisia Gafton, prima concurentă eliminată de la Ferma a și vorbit despre acest lucru.

„E un bărbat de caracter, puternic și fizic și psihic. Eu cred că el va câștiga. Te uiți la el, zici că e sculptat. Când vezi o floare într-un deșert, te uiți la ea… Mihaela Rădulescu este senzațională, este frumoasă și foarte amuzantă. Și Mihaelei îi plăcea de Andrei Stoica. Cel mai mare defect al lui era verigheta”, a povestit Anisia Gafton cu mult umor, în stilul caracteristic, invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Andrei Stoica le-a vrajit pe vedetele de la Ferma

Anda Adam a vorbit despre relația cu Andrei Stoica și soția lui

Și cum s-a vorbit atât de mult despre cât de bine arată Andrei Stoica, nu se putea să nu apară și bârfe despre el. Iar cea luată în vizor a fost Anda Adam. Asta și pentru că cei doi se cunosc de mult, au fost împreună și la Exatlon. Anda Adam a fost cea care a lămurit situația.

"Noi eram prieteni dinainte de plecarea în Exatlon. Am plecat acolo cunoscându-ne, exact ca și în Ferma. Cred că atunci a fost o strategie de PR, dacă mă întrebi pe mine. (…) Este un reality show și ești filmat de atât de multe camere, inclusiv noaptea, cu infraroșu. Așa că nu cred că cineva ar putea crede că se întâmplă ceva noaptea, totul putând fi observat. (…) Cu soția lui Andrei eram prietenă dinainte de Exatlon. Am vorbit și de eventuale situații de genul și era foarte relaxată, nu a avut niciodată o problemă de genul acesta, mai ales că știe cum sunt ca femeie și ce principii am. Plus că și ea este o femeie supersexy și sigură pe ea", a declarat Anda Adam pentru Viva.ro.