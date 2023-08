Andy Adetu s-a întâlnit cu Simina în miez de noapte: “A pierdut sarcina cu Bobicioiu”. Ce a spus despre relația cu Alex Zănoagă | EXCLUSIV

In articol:

Andy Adetu a făcut o serie de dezvăluiri în emisiunea “Online Story by Cornelia Ionescu”. Fostul concurent de la Puterea dragostei a povestit că, în urmă cu două săptămâni, s-a întâlnit cu Simina Loica, într-un club de la mare, unde ea venise împreună cu Plușica.

Simina i-a mărturisit că s-a despărțit definitiv de Alex Bobicioiu, mai mult, a pierdut și sarcina la care ea ținea foarte mult. Andy a vorbit și despre viața lui, a adus-o în discuție în special pe mama sa, cea care l-a crescut singură, dar a vrut să menționeze și pentru ce femeie ar renunța să mai fie un veșnic “afemeiat”.

Andy Adetu a aflat că Simina a pierdut sarcina

Andy Adetu a dat-o de gol pe Simina Loica. Se pare că aceasta nu mai este însărcinată cu Bobicioiu, pierzând sarcina. Aceste lucruri au fost povestite de Andy, care a vorbit și despre relația pe care bruneta a avut-o cu Alex Zănoagă, dar și cât de violent a fost Bobicioiu cu ea.

„M-am întâlnit cu Simina acum vreo două, trei săptămâni, într-un club din Mamaia, Constanța. Mi-a spus că nu mai e cu Bobicioiu, că el s-ar fi luat de ea, cred că a fost violent puțin cu ea, cred că a confundat RXF cu Simina. Așa mi-a spus ea. Mi-a mai spus că a fost gravidă cu el și că nu a mai putut să țină sarcina, iar acolo s-a terminat tot, el era violent. Toată lumea știa că nu o să dureze mult. A fost ceva o scânteie, ceva euforic. A fost ceva care s-a înfiripat acolo în casă, pentru că el mergea foarte des în casă la Alex. E un gest urât și din partea ei și din partea lui. Sunt atâtea femei, nu trebuia să facă neapărat cu nevasta celui mai bun prieten. Alex Zănoagă și Simina aveau o relație frumoasă, s-a născut și un copil. A fost dragoste, a fost ceva frumos acolo de a ieșit o făptură atât de frumoasă. Ei au luptat mult unul pentru altul. Bobicioiu a fost la mine în casă la Brăila, are un caracter ok, nu mă așteptam de la el, dar cine știe, inimii nu îi poți dicta, dar te gândești și tu de două ori înainte să faci un pas.”, a mărturisit Andy Adetu.

Andy Adetu l-a provocat pe Bogdan Mocanu la bătaie

Andy Adetu vrea să intre în cușca de MMA cu Bogdan Mocanu. Momentan, acesta a refuzat, însă nu se știe ce se va întâmpla în viitor. Andy a dezvăluit motivul pentru care are din nou un conflict cu Bogdan.

"Văd că de ceva timp s-a reaprins conflictul nostru. Noi am avut un conflict la emisiunea la care am fost acum 3-4 ani, s-a reaprins conflictul în urma unor live-uri pe TikTok, dar eu nu am nimic cu el personal. Vreau doar să îmi rezolv conflictul ăsta în cușcă cu el, strict sportiv. Eu și acum dacă vine...vreau doar să își ceară scuze că a vorbit foarte urât și de familia mea pe live-uri pe TikTok. Eu nu am vorbit despre familia lui niciodată, am vorbit doar de el, ne-am pontat. Îl provoc pe Bogdan în cușcă. Bogdane, dacă ești pregătit, oricând te aștept în cușcă. Chiar dacă tu ai zis că nu îmi mai oferi șansa, nu-i problemă, o rezolvăm și în altă parte, ne strângem, ne găsim, dar să fie totul organizat, frumos, ca să nu ne întâmpine și alte probleme. Eu nu am nimic cu tine, vreau doar să îți ceri scuze că ai vorbit de familia mea urât și atâta tot. Te aștept să accepți provocarea.", a declarat Andy Adetu, pentru WOWnews.

