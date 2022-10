Angela Rusu a izbucnit în plâns, în emisiunea Mirelei Vaida! A povestit cu ochii în lacrimi despre calvarul prin care a trecut: "Coboram de pe scenă să îmi fac injecțiile singură"

In articol:

Angela Rusu se poate considera o femeie împlinită. Are o carieră de succes și a reușit să-și întemeieze o familie frumoasă, alături de soțul ei și de copii.

Puțini știu, însă, că interpreta de muzică populară a trecut prin momente cumplite după ce a devenit mamă a treia oară.

Angela Rusu: "Simțeam că am o depresie, dar am zis că e ceva trecător"

Angela Rusu a povestit cu ochii în lacrimi despre drama prin care a trecut la scurt timp după ce a născut a treia oară. Schimbările care au avut loc în viața ei, dar și greutățile cu care s-a confruntat până când a reușit să rămână însărcinată cu mezina familiei au făcut-o pe artistă să cedeze, la un moment dat: "Înainte cu aproximativ două luni de zile am început să am o mică depresie, cu insomnii. Având 47 de ani, medicii nu se așteptau să duc sarcina atât de mult. Simțeam că am o depresie, dar am zis că e ceva trecător, dar după ce am născut-o și am ajuns cu ea acasă s-a declanșat adevărata depresie. Pur și simplu simțeam că nu știam ce să fac cu ea.

Am uitat complet ce mi s-a întâmplat cu fetele cele mari. Mă simțeam depășită cu orice. Eu am făcut această depresie din prea multă grijă. Îmi era frică de orice, să nu i se întâmple ceva rău. M-au afectat foarte mult și cele patru fertilizări in vitro. A fost foarte greu. Mergeam la evenimente, și, de multe ori coboram de pe scenă să îmi fac injecțiile singură, la ore fixe.", a mărturisit Angela Rusu, în emisiunea Mirelei Vaida.

Angela Rusu [Sursa foto: Captură video]

Angela Rusu și-a dorit mult să rămână însărcinată înainte de a o avea pe micuța Maria

Angela Rusu a dezvăluit că cea de-a treia sarcină a fost o adevărată binecuvântare pentru ea și soțul ei. Cântăreața de muzică populară a trecut prin 4 fertilizări in vitro, înainte de a o aduce pe lume pe micuța Maria. Artista mai are două fete, în vârstă de 28 și 20 de ani, dar și o nepoțică, care este cu doar trei săptămâni mai mare decât fiica ei cea mică: "Larisa are 28 de ani, are și o fetiță, deci sunt și bunică. Este diferență de trei săptămâni între fiica mea și nepoțica mea.

Rebeca are 20 de ani, iar Măriuca are 1 an și 4 luni. Am făcut patru fertilizări in vitro până să reușesc să o avem pe Maria și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu o minune. Ne-a umplut casa și ea, fiind așa mică, este cea care îmi dă putere să merg mai departe.", a mai spus Angela Rusu, în cadrul emisiunii amintite.

Angela Rusu și soțul ei, alături de fiica lor, Maria [Sursa foto: Captură video]