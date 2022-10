Angela Rusu ar putea deveni mamă din nou. A făcut anunțul în direct, alături de soțul ei: „Mai avem un embrion pus deoparte”

In articol:

Viața Angelei Rusu bate orice scenariu de film. Tatăl ei i-a făcut un frate în urmă cu cinci ani, iar anul trecut, în timp ce devenea bunică, artista a adus pe lume și a treia sa fată.

Cântăreața de muzică populară are două fete din primul mariaj, una de 19 ani și alta de 27, însă, odată ce și-a găsit sufletul pereche în persoana lui Marian, Angela Rusu

a decis să mai facă un copil.

Angela Rusu ar putea să devină mamă pentru a patra oară

După mai multe încercări eșuate, cei doi au devenit părinții Măriucăi, copila pentru care tatăl și bunica se dau peste cap. Asta pentru ca artista să se poată odihni și recupera după perioada grea prin care a trecut pentru a o aduce pe lume.

” Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că ne-a dat-o pe Măriuca și că am reușit să îl fac fericit pe Marius. Eu având fetele deja mari, Larisa avea 27 de ani, Rebeca 19 ani, nu neapărat că nu mi-am dorit, dar el și-a dorit foarte mult și pentru că merită. A meritat să fac acest efort. El doarme cu ea, eu n-am dormit cred că legat două săptămâni cu ea de când am născut. Tati are grijă de ea, cu buni și eu, bineînțeles. Mia vrei să spui ceva?”, a spus Angela Rusu la TV.

În replică, Cătălin Măruță a vorbit în numele fiicei artistei și s-a lăsat cu dezvăluiri neștiute până acum.

”Poate mai vrea un copil”, a spus prezentatorul.

Angela Rusu:- Aoleu!

Marius:- N-ar fi rău. Măriucăi chiar îi plac copiii foarte mult.

Pe acest subiect, cântăreața a mărturisit că i s-a citit în stele că, deși are 48 de ani, va mai deveni o dată mamă

”Mi-au spus două doamne, citeau ele în stele, că o să mai ai un băiat. Lăsați-mă în pace, nu mai fac niciun copil, nu mai vreau. Nu de alta, dar mai avem un embrion pus deoparte”, a mai spus folclorista.

Astfel, spune partenerul ei, au la dispoziție cinci ani să se gândească dacă vor mai încerca sau nu să devină părinți.

”Timp de cinci ani de zile...”, a adăugat Marius.

Pentru că nu a devenit mamă pe cale naturală, perioada dinaintea sarcinii, cele nouă luni, dar și timpul de recuperarea au fost foarte grele pe Angela Rusu.

De aceea acum, gândul unei alte sarcini o cam înspăimântă. Însă, privind la ce are la acest moment, nu se poate declara decât mulțumită, dând uitării chinurile prin care a trecut pentru a o avea pe Măriuca.

”Pe mine m-au doborât fertilizările in vitro, am făcut patru. Când mi-am pierdut orice speranță, ultima dată când am încercat, atunci s-a întâmplat. Aceste proceduri sunt destul de grele, trebuia să fac injecțiile singură”, a mai spus Angela Rusu.