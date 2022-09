Angela Rusu, la un pas să ajungă în scaun cu rotile. Medicii i-au dat tratamentul greșit: „Mi-au afectat creierul”

In articol:

Angela Rusu este una dintre interpretele de muzică populară care a reușit să se facă plăcută de români. Cântăreața este apreciată pentru calitățile sale muzicale deosebite.

Chiar dacă a trecut prin greutăți în viață, în general, solista are o atitudine pozitivă, însă că de ceva timp încoace, Angela se confruntă cu probleme foarte grave de sănătate.

Interpreta trece prin clipe foarte dificile din cauza unui tratament eronat. [Sursa foto: Captură foto]

Angela Rusu, la un pas de a paraliza din cauza unui tratament greșit

Viața Angelei Rusu s-a transformat de curând într-un adevărat calvar. Totul a început cu ceva timp în urmă, după ce artista a susținut o serie de concerte în Statele Unite.

După ce și-a onorat angajamentele, cântăreața a ajuns la spital din cauza volumului mare de oboseală acumulată și a suprasolicitării.

Acela a fost momentul în care viața solistei a luat o turnură dramatică.

Cadrele medicale din America i-au administrat un tratament eronat, fără ca vedeta să-și dea seama. Pentru că a început să se simtă rău, interpreta a mers ulterior în Turcia pentru mai multe investigații medicale. Acolo a aflat că efectul tratamentului greșit era mai devastator decât se aștepta solista.

„Din cauza oboselii, a epuizării eu am făcut o sincopă. Am leșinat în aeroport, eram în Sacramento. Mă aflam în turneu. Pur și simplu, corpul meu a cedat. Marius a trebuit să vină după mine în America, pentru că nu am mai putut să vin singură acasă. În America mi s-a pus un diagnostic foarte grav. Nu a fost corect. Am fost în Turcia până la urmă. Acolo am făcut toate investigațiile și nu s-a adeverit. Am luat medicamentele care mi s-au prescris și eram ca semi-paralizată. Când am ajuns în Turcia, medicul mi-a spus: dacă continuam să iau acele medicamente încă două luni ajungeam în scaun cu rotile, irecuperabilă. Vreau să spun pe această cale oamenilor, dacă li se pune un diagnostic grav să ceară și a doua, a treia opinie. Eu eram foarte grav, medicamentele mi-au atacat creierul”, a povestit cântăreața la un post de televiziune.