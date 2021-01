Angela Rusu și fiica ei, Larisa, însărcinate în același timp: ”Anul acestea voi fi bunică și mamă”

In articol:

Dublă bucurie în familia Angelei Rusu. Cântăreața de muzică populară, în vârstă de 46 de ani, urmează să devină mamă anul acesta. Vedeta a anunțat, recent, că va avea un copil, pe lângă cele două fete mai mari.

Citeste si:Alina Pușcău a dat primele detalii despre nuntă! Când va avea loc marele eveniment: "Mă căsătoresc..."

Citeste si:Loredana Chivu, chef nebun în Dubai! Asistenta TV și-a făcut de cap alături de Ana Mocanu și Simona Trașcă

Larisa, fata cea mare a interpretei de muzică populară, are 25 de ani și lucrează ca psiholog. Tânăra este căsătorită de trei ani şi locuieşte la Sibiu cu soţul ei. Se pare că și Larisa urmează să devină mamă anul acesta, dar și soră pentru că cea care i-a dat viață, așteaptă al treilea copil. Diferenţa dintre bebeluşi este de doar cinci săptămâni.

Citeste si: Liviu Dragnea forţează eliberarea. La ÎCCJ, avocata lui a depus o cerere specială - evz.ro

Citeste si: Ce se va întâmpla cu persoanele care se vor vaccina împotriva coronavirusului. Anunțul făcut de autorități - bzi.ro

„Trăim bucuria la dublu. Anul acesta voi fi şi bunică, şi mamă. Larisa este însărcinată cu cinci săptămâni înaintea mea. Eu voi naşte în iunie, la început, iar ea, în aprilie-mai, va naşte natural. Fiicele noastre vor creşte şi se vor putea juca împreună”, a povestit Angela Rusu, pentru Click!

Angela Rusu și fiica ei, Larisa,[Sursa foto: Instagram]

Angela Rusu și-a cumpărat un apartament de lux

Pentru că familia cântăreței de muzică populară se extinde, vedeta a cumpărat un apartament pe două etaje, pe care a reușit să-l mobileze, după bunul plac. Camera fetiței este gata, urmând să vină pe lume, pe data de 1 iunie, atunci când este programată cezariana.

„Sunt însărcinată în patru luni jumate, adică 18 săptămâni. Este cea mai mare minune pe care o aşteptăm de ani de zile. Am apelat la o clinică de fertilizare, la medicul Andreas Vithoulkas, căruia vreau să îi mulţumesc foarte mult pentru toate eforturile pe care le-a făcut.

Maria o va chema pe fetiţă, e un nume deosebit, pur. I-am aranjat deja camera. Am avut şi evenimente, pot să cânt în continuare, nu am greţuri, nu am nici un alt disconfort”, a povestit Angela pe canalul ei de YouTube.