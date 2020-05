In articol:

Angela Similea a oprit un recital al Corinei Chiriac care a avut loc la finalul anului 2003., a relatat Libertatea în decembrie 2003. ( vezi motivul pentru care Angela Similea a fost chemată în instanță

“Desi publicul a ovationat-o indelung, cerandu-i un bis, prezentatorul serii Horia Moculescu a impiedicat-o pe Corina sa mai cante: „Nu mai e timp, Corina… O doamna a muzicii, care canta ultima in spectacol, se grabeste, deoarece e noapte, e ceata si sta departe de Bucuresti…” Era vorba de Angela Similea. Corina a promis un recital mai lung cu prima ocazie. in ce-o priveste pe Angela Similea, cand i-a venit randul, a vorbit 15 minute inaintea recitalului. Cineva intrigat din public a intrebat: „Acum nu se mai grabeste?”, a mai relatat sursa citată.

Angela Similea a oprit un recital al Corinei Chiriac. Nu au avut o relație apropiată

Angela Similea, Mirabela Dauer și Corina Chirac nu au avut mereu raporturile prietenești din prezent, concurența reflectându-se și în nivelul relațiilor dintre rivale. Dacă în fata presei s-a convenit că "noi ne adresam fiecare unui segment de public diferit, iar conflicte au fost doar intre fanii nostri", realitatea se pare că era alta, publicația "Ziarul" dezvăluind la un moment dat motivul unui scandal existent între cele trei mari soliste.

„Daca oficial am fost lamuriti ca spectatorii au creat conflictul, Mirabela, Angela si Corina au omis sa declare public cam care a fost elementul-cheie care le-a racit relatiile personale atatia ani. Legenda spune ca pe la sfarsitul anilor '80, cantaretul Mihai Constantinescu ar fi intervenit in prietenia celor trei soliste spunand fiecareia ca cealalta o vorbeste de rau in particular. Atata timp cat pana atunci divele erau bune prietene si participau impreuna la multe turnee nationale si peste hotare, informatia le-a cazut cum nu se poate mai prost. Se pare ca motivul pentru care Mihai Constantinescu ar bagat zazania intre ele ar fi fost dorinta lui de a aparea pe afisele concertelor in care era deja o obisnuinta sa cante impreuna Mirabela si Corina. Odata ce a introdus raca intre ele, solistul s-a ales cu ce a dorit: a cantat in turneele ce au urmat alaturi de Mirabela Dauer, Corina Chiriac "nemaiincapand" pe afis. Despre aceasta manevra, divele au aflat abia de curand si au realizat ca atata timp si-au creat o impresie gresita despre fiecare, desi nu au pus punct definitiv relatiilor lor amicale", a sustinut acum câțiva ani ziarul respectiv.