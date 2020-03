Angela Similea sărbătoreşte 50 de ani de la debutul pe care ea îl consideră piatra de hotar a carierei sale. “În aceste zile se împlinesc 50 de ani de când pe scena Festivalului Brașov 1970, mi s-a deschis oficial drumul către inimile voastre. A fost atunci o emoție copleșitoare, care m-a însoțit apoi la fiecare întâlnire cu voi. Au urmat ani de muncă asiduă și dăruire, am străbătut un drum minunat, având în jurul meu profesioniști de înaltă clasă din TVR, Radio, orchestra Radio, Electrecord, formația Savoy, compozitori, textieri, orchestratori, actori, regizori, designeri, colegi, cu toții Prieteni, o mare Familie, astăzi unii plecați spre stele, dar fără suportul cărora nu aș mai fi ajuns la VOI”, a postat celebra cântăreaţă pe pagina fanilor ei.

“Și ... am cântat! Am cântat pentru voi ! M-am destăinuit vouă, prin mărturisirea cântului, am căzut și m-am ridicat prin cântec, am numărat genele zorilor, am ascultat tăcerea amurgului și stropii de ploaie și AM TRĂIT ÎMPREUNĂ cu voi, acolo pe scenă, toate stările vieții, ca fețe ale Iubirii. Pentru tot ce am trăit împreună, VĂ IUBESC și VĂ MULȚUMESC!”, a încheiat cântăreţa care va împlini 74 de ani pe 9 iulie. (vezi motivul pentru care Angela Similea a fost chemată în instanţă)

Angela Similea sărbătoreşte 50 de ani de la debutul pe scenă. La televiziune a debutat în cadrul emisiunii-concurs "Emoții"

Similea a povestit, în mai multe interviuri, că în timpul liceului, profesorul de muzică Marin Teofil i-a descoperit talentul, îndrumând-o către compozitorul George Grigoriu, care conducea atunci ansamblul UTC. Acesta a stabilit ca Angela Similea să ia lecții de canto cu Florica Orăscu, care a lucrat cu mulți alți interpreți din aceeași generație precum Aura Urziceanu, Dida Drăgan, Mihai Constantinescu și Olimpia Panciu. Deoarece Florica Orăscu a considerat că viitoarea artistă avea o voce „prea cristalină” i-a recomandat să se apuce de fumat pentru a căpăta gravitate. După o perioadă relativ scurtă, vocea Angelei Similea s-a maturizat, coborând și devenind mai profundă.

Similea a început să cânte în 1965 în mișcarea de amatori, afirmându-se în cadrul Festivalului artiștilor amatori, obținând locul III cu piesa „Câmpia sub lună” de V. Veselovski, obținând apoi premiul I la concursul Primăvara bucureșteană. Primul succes l-a obținut odată cu premiul II de la Festivalul Internațional „Cerbul de Aur”, din 1970 când a luat Cerbul de Argint pentru interpretarea cântecelor "După noapte, vine zi" și "Amurgul". La televiziune a debutat în cadrul emisiunii-concurs Emoții în premieră cu melodiile "Așa ești tu" și "Guantanamera".