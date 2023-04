Anghel Damian a recunoscut că a „agățat” femei pe rețelele de socializare, chiar de față cu Theo Rose: „Nu am fost neapărat credincios toată viața mea”. Ce a dezvăluit despre relația lui cu artista, cu puțin timp înainte să devină părinți

In articol:

Anghel Damian și Codin Maticiuc au fost prezenți în cadrul emisiunii lui Selly, acolo unde pe rând, cei doi au fost suspuși detectorului de minciuni. Atunci când a venit rândul iubitului lui Theo Rose să ocupe scaunul de la testul poligraf, cel ce i-a adresat întrebări a fost Codin Maticiuc, iar una dintre curiozități a fost dacă a ”agățat” vreodată doamne și domnișoare pe rețelele de socializare.

Bineînțeles, sincer din fire, Anghel Damian a răspuns la întrebare, fără a sta pe gânduri, făcând dezvăluirea chiar de față cu mama băiețelului său, Theo Rose.

„Definește să agăți o gagică. Poți să faci lucruri, ca bărbat, de test. Și la un ‘Cf?’, niște ochi din ăia cu inimioară…mai poți să dai ca să vezi dacă există un răspuns. Și zici, ‘Așa. Am înțeles. Ar putea să fie’. Nu înseamnă că mergi mai departe. În sensul ăsta, am trimis. Am trimis și focul ăla de vreo 2-3 ori”, a povestit iubitul lui Theo Rose, în cadrul emisiunii lui Selly.

Anghel Damian a vorbit și despre religie

În cadrul aceleiași emisiuni, Anghel Damian a fost întrebat dacă crede în Dumnezeu, iar acesta a răspuns afirmativ, la final spunând că lucrurile s-au schimbat și mai mult în privința religiei, de când a cunoscut-o pe iubita lui, Theo Rose.

„Nu am fost neapărat credincios toata viața mea. Nu sunt neapărat practicant. Dar când eram copil, am fost băiat în altar. Și m-a trimis părintele să tai pâinea sfințită pentru împărtășanie. Și eu am tăiat-o mai generos decât a considerat el. Când a văzut….vreo trei înjurături. Mai recent, și prin ochii lui Teo, l-am găsit pe Dumnezeu”, a afirmat Anghel Damian.