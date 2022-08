Anghel Damian dezvăluie cum a ajuns Theo Rose să joace în serialul pe care îl regizează: "Sunt actrițe tinere care joacă și teatru și film, dar nu au fost la nivelul ei!"

In articol:

Anghel Damian și Theo Rose formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc. Artista a confirmat în urmă cu puțin timp, pe rețelele de socializare, că are o relație cu regizorul serialului în care a primit un rol important.

Iată ce spunea actualul iubit al cântăreței despre talentul acesteia, cu puțin timp înainte de a se afla despre cei doi!

Citeste si: Detaliul care a ieșit la iveală după despărțirea lui Theo Rose de Alex Leonte. Nea Mărin a dezvăluit totul: "Aveau alte planuri!"

Anghel Damian: "Ea nu a luat rolul pentru că este Theo Rose, a fost cea mai bună actriță pe acel personaj!"

Theo Rose bifează succes după succes în plan profesional. Cunoscuta artistă a anunțat recent că își va face debutul în actorie, într-un serial românesc, regizat de Anghel Damian, cu care a ajuns, între timp, să aibă o relație amoroasă. Într-un interviu acordat în urmă cu câteva zile pentru ego.ro, actorul dezvăluia cum a reușit solista să obțină unul dintre cele mai importante roluri în cadrul proiectului: "Ea nu a luat rolul pentru că este Theo Rose, a fost cea mai bună actriță pe acel personaj. A fost o revelație. Evident, nu o știi din perspectiva asta, o știi din perspectivă publică, e o cântăreață arhicunoscută, mereu în trend, dar nu știi ce capacități actoricești are. Le intuiești. Pur și simplu a fost o surpriză. Adică sunt actrițe tinere care joacă și teatru și film, dar nu au fost la nivelul ei.", a declarat Anghel Damian, pentru sursa citată.

Citeste si: Cine este Lia Bugnar, fosta iubită a lui Anghel Damian. A fost căsătorită timp de 12 ani cu un cunoscut scenarist român- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Anghel Damian [Sursa foto: Facebook]

Theo Rose: "M-am dus la casting exact într-o joacă, așa"

Și Theo Rose a vorbit despre cum a ajuns să primească un rol atât de important în serialul românesc regizat de Anghel Damian. Artista a dezvăluit că a aflat despre casting de la o cunoștință și a dorit să-și încerce norocul.

Ulterior, ea a primit vestea că a fost acceptată să facă parte din proiect, alături de actori renumiți:

Citeste si: Actualul iubit al lui Theo Rose, Anghel Damian, s-a iubit cu o actriță cu 22 de ani mai în vârstă! Cum arată femeia cu care a avut o relație de 8 ani

M-am bucurat de experiență, pentru că nu am avut niciun fel de așteptare. Am învățat că orice probă dau pentru orice, e o lecție pentru mine, e un prag pe care îl depășesc. Așa că nu mai refuz deloc, nimic, pentru că sunt convinsă că din fiecare chestie pe care o fac, am de învățat. M-am dus, am făcut acolo cât m-a dus capul să fac, după care am fost sunată ulterior, spre marea mea mirare, și am primit vestea că am luat rolul acesta. Am crezut că e o glumă, nu m-am așteptat nicio secundă la chestia asta.", a povestit Theo Rose, pentru playtech.ro.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]