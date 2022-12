Anisia Gafton a vorbit pentru prima dată despre copii! Ce o împiedică pe vedetă să fie mamă acum: "Nu sunt responsabilă"

In articol:

Anisia Gafton este una dintre cele mai cunoscute persoane publice. Aceasta a devenit cunoscută pentru numerele sale de stand-up, iar recent, tânăra a făcut parte dintr-un proiect televizat, o emisiune reality-show, din care a ieșit învingătoare.

Anisia Gafton vrea copii, dar nu e pregătită

Anisia Gafton a fost invitată în emisiunea Detectorul de minciuni, unde a făcut o serie de dezvăluiri. Prima și cea mai neașteptată a fost faptul că vedeta își dorește copii, însă nu se simte pregătită. Totul pleacă de la psihic și de la faptul că nu se consideră suficient de responsabilă, încă.

"Da, îmi doresc copii, dar, momentan nu mă simt pregătită. Acum nu mă simt psihic mamă. Cred că mai mult tată, mai mult plecată de acasă. Eu sunt un copil, mai copilăroasă. Uite și tu, cum să fiu eu vreodată însărcinată, când sunt servită cu vin. Cum să refuz? Și mai ales că nu sunt responsabilă, eu sunt uitucă. Am ADHD. Știi cel mai rău ce ar fi să uit? Unde mi-am pus băutura.", a declarat Anisia Gafton.

Ia antidepresive Anisia Gafton?

Se spune că cei care râd cei mai mult sunt și cei care suferă cel mai tare. Acest lucru nu se întâmplă și în cazul Anisiei Gafton, care e mereu cu zâmbetul pe buze și glumele la ea. Ba mai mult, vedeta a recunoscut dacă consumă sau a consumat vreodată antidepresive.

"Oana Radu: Folosești antidepresive?

Anisia Gafton: Ce? Unguente? Sau ce Xanax? Nu. N-am. Păi antidepresiv e vinul, ceva natural. Cum să iau antidepresive?", a mai mărturisit Anisia Gafton.

Anisia Gafton s-a sărutat cu o femeie

Ei bine, a venit momentul și pentru întrebarea picantă. Anisia Gafton a dezvăluit că s-a sărutat cu o femeie. A povestit și cum s-a întâmplat totul, în trecutul ei. Vedeta nu s-a abținut la niciun detaliu.

"Dacă avea magnet și eu fier la mine, da. Am fost atrasă la genul că arăta bine și mă uitam și eu. Eu dacă văd o femeie frumoasă, chiar așa sunt. Eu dacă văd o femeie frumoasă îi spun din tot sufletul. Nu sunt genul Ai celulită, Mai slăbește. Nu! Eu spun din toată inima și încurajez. Am sărutat o dată o femeie. Eram prin facultate și ne jucam. La un moment dat, pur și simplu eram la o distracție într-un club, dar m-am pupat așa, gen pupic, nu dinalea...de caterincă. Am atins buze de femeie și vreau să spun că avea buzele moi și am zis Ia uite ce am pierdut eu până acuma.", a povestit Anisia Gafton, la Detectorul de minciuni.

