Anisia Gafton, dezvăluiri despre nunta cu Florin Serghei. Comedianta vrea ca ziua cea mare să fie una nonconformistă: „Nu o să fie cu sărmăluțe. Nu sunt adepta”

In articol:

Anisia Gafton este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc. Tânăra a cunoscut celebritatea datorită numerelor de stand-up, dar și pentru premiul cel mare al emisiunii din jungla Dominicană.

În cadrul unui interviu, comedianta a vorbit despre planurile de viitor pe care le are cu Florin Serghei, dar și cum și-ar dori să arate nunta lor.

Anisia Gafton are planuri mari cu iubitul ei

Anisia Gafton trăiește una dintre cele mai frumoase povești de dragoste cu Florin Serghei. Cei doi sunt într-o relație de 5 ani și se gândesc deja la o posibilă nuntă. Comedianta a mărturisit că nu își dorește o nuntă mare și pretențioasă, ci mai degrabă ar vrea să fie ceva mai spontan. De asemenea, tânăra a punctat faptul că nu este sigură dacă nunta va avea loc, însă dacă se va hotărâ, cu siguranță nu va fi un eveniment mic, între persoanele apropiate.

Citește și: Părinții Anisiei Gafton nu au văzut-o niciodată la un show de stand-up! Motivul l-a dezvăluit chiar ea: „N-au înțeles și nici nu trebuie”

“ Planuri sunt, să zicem. Dar nu știu dacă se va finaliza cu o căsătorie. Dacă o să fie o căsătorie cred că nu anunțăm pe nimeni. O să fie așa, spontan. Nu o să fie cu sărmăluțe. Nu sunt adepta. Dar, cine știe, poate, până la urmă, o să îmi placă. Eu merg la nunți, îmi place să mă distrez. Dar să am o rochie albă și să nu o murdăresc, cam greu.” , a mărturisit Ania Gafton, pentru ego.ro.

Citeste si: Nona se simte rănită de Patrick, mai ales după ce acesta a făcut pași spre Patricia: ”Orice zâmbet se plătește” Marinel și Ionuț o consolează pe brunetă- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

Anisia Gafton [Sursa foto: Instagram]

Anisia Gafton susține că dragostea este mai importantă decât un act la primărie

Comendianta este de părere că iubirea dintre doi oameni este cu mult mai importantă decât un act la primărie. Cu toate acestea, dacă nunta va avea loc, exclude din start tradițiile și pretențiile, întrucât și-ar dori ca evenimentul să fie unul lejer și spontan.

“ Aș vrea să fie o caterincă totală, să se relaxeze lumea, să nu fie cu pretenții. Adică să fie distracție. Nu neapărat să apar eu într-o rochie, depinde. Să fie spontan. Cu siguranță, căsătoria își are rolul ei acolo, dar, deocamdată, noi suntem bine așa cum suntem. Eu cred că contează mai mult să te iubești decât un act. Se zice că trebuie să fii în rând cu lumea, dar eu niciodată nu am fost în rând cu lumea și mi-a fost bine. Niciodată nu am zis: “Trebuie să facem așa!”. Ideea este ca fiecare să facă cum vrea și cum îi este bine în viață. Dacă mie îmi place căsătoria și să fiu căsătorită, foarte bine. Altui om dacă nu îi place, nu este nicio problemă. Altul poate că nu vrea să se căsătorească niciodată sau să aibă vreo relație serioasă. Trebuie să respectăm deciziile fiecăruia. V-am zis, deocamdată, nu mă văd cu o nuntă mare, dacă ar fi. Poate ceva spontan, să nu existe presiune.”, a mai spus comedianta.

Citește și: Mulți nu s-ar fi așteptat la asta! Ce meserie a avut Anisia Gafton înainte să fie celebră: „Știam că oamenii considerau asta ciudat”

Citeste si: Soția lui Flick, complet dezbrăcată la prima oră a zilei! Imaginile au ajuns pe internet, prezentatorul TV le-a făcut publice- kfetele.ro

Citeste si: Stenograme din dosarul fraților Tate. Cei doi au cerut fetelor să își retragă plângerile și au încercat să îi atragă pe George Simion și Diana Șoșoacă de partea lor- stirilekanald.ro

Citeste si: Florin Ristei a dat cărțile pe față și a spus adevărul despre sarcina lui Naomi Hedman. Ce se întâmplă, de fapt: ”Mi-au ieșit analizele perfect”- radioimpuls.ro

În ceea ce privește un viitor copil, Anisia Gafton a mărturisit că vrea să mai copilărească un timp și încă nu se gândește să devină mamă. Mai mult decât atât, vedeta a punctat faptul că încă are probleme când vine vorba să aibă grijă de ea, întrucât uită lucruri, însă dacă a reușit să învingă jungla și să câștige premiul cel mare, poate va reuși să fie mult mai organizată și în timp să își dorească un bebeluș.

“ Eu încă sunt copil. Să am grijă de un copil, nu știu, mă puteți întreba peste un an, că nu se știe. Să am grijă, să îi zic: “Hai, mamă!”. Eu am uitat choker-ul acasă, trebuia să îl am la eveniment. Nici nu mi-am pus bine ciorapii că i-am și rupt. Cum să fac? Dar uite, acum că am învins jungla, poate o să înving și lucrurile acestea. Nimic nu este imposibil. Mi-am demonstrat mie în junglă.”, a conchis Anisia Gafton.

Anisia Gafton [Sursa foto: Instagram]