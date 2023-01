Anisia Gafton se lansează în muzică? Alexandra Ungureanu l-a sunat pe Marius Moga și i-a făcut propunerea: "Spuneți-mi că e o glumă"

In articol:

Anisia Gafton este una dintre cele mai cunoscute persoane publice. Aceasta a devenit cunoscută pentru numerele sale de stand-up, iar recent, tânăra a făcut parte dintr-un proiect televizat, o emisiune reality-show, din care a ieșit învingătoare.

Alexandra Ungureanu vrea să o lanseze pe Anisia Gafton în muzică, prin intermediul lui Marius Moga

Show de zile mari la emisiunea Duet. Alexandra Ungureanu a rămas impresionată de calitățile vocale ale Anisiei Gafton și nu a vrut să lase lucrurile așa. A pus mâna pe telefon și l-a apelat pe Marius Moga. Anisia Gafton a rămas interzisă când a auzit că moderatoarea emisiunii vrea să îi propună artistului să îi compună o piesă, pentru a se lansa în industria muzicală.

"Alexandra: Vrei să îl sunăm acum?

Anisia: Nu cred că sunt pregătită cu vocea acum.

Alexandra: Nu trebuie să cânți. Îl întrebăm doar dacă vrea să îți facă o piesă.

Anisia: Doamne, dar nu se poate...Nu cred! Tu ești pusă pe impresariat. Tu chiar vrei să mă impresariezi, să fac o carieră în muzică. Spuneți-mi că e o glumă.

Alexandra: Da, mie îmi place de tine foarte mult. Ăsta oricum răspunde o dată la 2 săptămâni.

Anisia: Dacă răspunde, ăsta e semn.", a fost prima parte a conversației.

Nu au așteptat mult, iar răspunsul a venit imediat. Marius Moga a ascultat ce a avut de spus Alexandra Ungureanu și a reacționat pe măsură. Și Anisia Gafton a stat de vorbă cu el, dar de emoție aproape că s-a pierdut. Conversația este răvășitoare.

"Alexandra: Uite sunt la emisiune și am aici o invitată. M-a întrebat dacă poți să îi faci o piesă și am zis să te sun să te întrebăm ca să știe dacă are fata șanse sau nu. Cântă foarte bine să știi. Anisia Gafton se numește. Îi faci o piesă?

*Marius Moga râde*

Anisia: Salut! M-a luat prin surprindere Alexandra. Eu am zis așa la mișto, dar aș vrea.

Marius: Bine, doamna impresar Alexandra Ungureanu.", a fost întreaga situație.

Cum a descoperit Anisia Gafton muzica?

Anisia Gafton este de profesia comendiant, însă ulterior a cochetat și cu muzica. Alexandra Ungureanu a fost pur și simplu impresionată de calitățile ei vocale, provocând-o să povestească mai multe despre latura ei neștiută de cântăreață. Astfel, Anisia a dezvăluit cum s-a apucat de cântat și cum reușește să impresioneze și în acest domeniu.

"Am mai fost pe la un karaoke și îmi zicea lumea că am cântat ok, dar cântam populare. Mai cântam și rock. Nu am studiat muzica, pur și simplu mă pun în pielea personajului. Eu știu cum mă uit la privirea omului și la ce transmite, la nuanță.", a declarat Anisia Gafton, la Duet.ț

