Aniversare regească pentru Bogdan de la Ploiești! Artistul a cheltuit o sumă faraonică pentru unul dintre cele mai luxoase hoteluri din lume | EXCLUSIV

Bogdan de la Ploiești a împlinit 28 de ani, iar cu această ocazie și oferit poate una dintre cele mai frumoase aniversări. Alături de femeia iubită și mai ales într-un decor de vis, artistul s-a bucurat de urările celor din jur, de o surpriză din partea Cristinei Pucean și de un decor de vis.

Fiind unul dintre cei mai cunoscuți și ascultați artiști din România, era și normal că ziua de naștere să fie una pe măsură. Cristina Pucean l-a tratat regește pe celebrul manelist de ziua lui și i-a oferit o surpriză de toate zilele. Nici prietenii nu l-au uitat și l-au postat în repetate rânduri la story pe Instagram, urările lor fiind distribuite de celebrul manelist.

Dacă prima parte a vacanței și-au petrecut-o în Bali, de ziua artistului cei doi îndrăgostiți au avut parte de un tratament regesc în Singapore, la unul dintre cele mai cunoscute și renumite hoteluri din lume.

Bogdan de la Ploiești, aniversare regească în Singapore

Bijuteria arhitecturală este un adevărat magnet pentru turiști, iar înăuntru se cazează doar cine poate.

Artistul nu s-a uitat cu siguranță la bani atunci când a ales hotelul în care s-au cazat el și Cristina Pucean. Având în vedere că este considerat unul dintre cele mai speciale și frumoase locuri de pe Pământ, putem spune că îndrăgitul manelist s-a bucurat de o aniversare faraonică, pe măsură talentului și succesului său.

Locația aleasă este o bijuterie arhitecturală, o emblemă în Singapore și un loc care atrage zilnic sute de turiști pentru fotografii și mai ales ca să admire minunăția din Asia.

Totuși, nu se poate caza aici oricine pentru că prețurile sunt pe măsură și nu vorbim de tarife mici.

Piscină și terasă pe acoperiș, camere de lux și restaurante sofisticate, dar și centre comerciale și canale similare celor venețiene – acestea sunt numai câteva dintre facilități. Nu mai vorbim de restaurantele de lux cu vedere panoramică. Totuși, pentru o noapte de cazare la hotelul ales de Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, doritorii trebuie să plătească minim 5.100 de euro, după informațiile obținute de jurnaliștii WOWbiz.ro.

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean [Sursa foto: Instagram]

Cristina Pucean, surpriză de proporții pentru Bogdan de la Ploiești

Bogdan de la Ploiești a fost tratat regește și de iubită, chiar în ziua în care a împlinit 28 de ani. Cristina Pucean i-a pregătit o surpriză demnă de invidiat și l-a întâmpinat în camera de hotel cu petale de trandafiri, baloane și un mesaj extrem de emoționant.

Pe lângă surpriza din camera de hotel, Cristina Pucean i-a transmis și un mesaj romantic pe Tik-Tok, acolo unde a pregătit un videoclip cu fotografiile ale celor doi îndrăgostiți.

"Astăzi este despre tine! Ce simt pentru tine nu se poate măsura în cuvinte, ești totul meu!

Jumătatea mea mai buna îți spun din tot sufletul LA MULȚI ANI ❤️ multă iubire și să te țină Dumnezeu sănătos toată viața! Ps: să ai parte doar de mine în viața asta! Te amooooooooooooo", i-a transmis Cristina Pucean iubitului ei.

La rândul său, Bogdan de la Ploiești a ținut să vorbească cu internauții de ziua lui. Este unul dintre cei mai apreciați artiști din România și mai ales respectat de public așa că manelistul a ținut să le mulțumească tuturor celor care îl iubesc și i-au fost alături.

"Am ales această poză, pentru că eu chiar am ținut capul sus la toate greutățile. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce înseamnă BDLP și promit că nu am să dezamăgesc ❤️ sunt foarte multe de spus, dar mai bine facem 😉 Dumnezeu să fie cu noi și să ne facă mai buni, La muți ani mie!", a scris Bogdan de la Ploiești pe contul său de Instagram.

@cristinapuceann.haz Astazi este despre tine! Ce simt pentru tine nu se poate masura in cuvinte, esti totul meu! Jumatatea mea mai buna iti spun din tot sufletul LA MULTI ANI ❤️ multa iubire si sa te tina Dumnezeu sanatos toata viata! Ps: sa ai parte doar de mine in viata asta 🤭😂 Te amooooooooooooo ❤️❤️ @BogdanDeLaPloiesti ♬ sunet original- CRISTINA PUCEAN