Anna Lesko, aparitie sexy in bucatarie! Cum a fost surprinsă artista printre borcanele de muraturi / FOTO

Anna Lesko se numără printre cele mai sexy artiste de la noi din țară. Postează adesea pe rețelele de socializare imagini care mai de care mai incendiare. În ciuda faptului că nu mai este la prima tinerețe, cântăreața parcă arată mai bine pe zi ce trece.

De data aceasta, frumoasa artistă a publicat o fotografie super sexy direct din bucătărie, într-o ținută cum rar ne este dat să vedem la o gospodină printre borcanele cu murături.

Anna Lesko întoarce toate privirile și are și de ce! Diva are foarte mare grijă de felul în care arată și are grijă să arate impecabil din cap până în picioare nu doar pe scenă, ci și în bucătărie. Își uimește de fiecare data fanii cu aparițiile sale incendiare și în ciuda cârcotașilor care îi critică stilul mult prea sexy, Anna Lesko nu apleacă urechea la răutăți.

Anna Lesko, sexy în bucătărie [Sursa foto: Instagram]

Anna Lesko, apariție super hot printre murături

Anna Lesko este o împătimită a stilului sexy, așa că artistei nu-i scapă nicio ocazie în care să-și pună în evidență formele voluptoase. Fie că se află pe scenă, fie că se află în bucătărie, artista nu uită niciodată să-și pună cele mai sexy haine din dotare.

Și de data aceasta, Anna Lesko și-a încântat fanii de pe rețelele de socializare cu o nouă fotografie sexy.

Îmbrăcată într-o rochie alba, foarte mulată, cu o pereche de pantofi stiletto verzi, artista s-a fotografiat printre borcane cu murături și sticle de vin. Bineînțeles, cântăreața a abordat și o poziție super sexy, care pune la încercare imaginația tuturor admiratorilor ei.

Anna Lesko își crește singură copilul

Anna Lesko își crește singură băiețelul după ce s-a despărțit de tatăl copilului ei, Adrian Neniță. Cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite după ce s-au iubit vreme de 8 ani. Acum, îi unește doar dragostea pentru micuțul lor copil.

„Îmi iubesc copilul mai presus de orice. Ma transform intr-o leoaica, sfasii tot ce imi sta in cale cand vine vorba despre Adam. Am mare grija să îi insuflu importanţa familiei, rolul meu şi al tatalui său în viaţa lui, chiar dacă nu mai suntem parteneri de viaţă. Adam este şi va fi puntea între noi, unde ne vom intersecta în interesul fiului nostru (…)

Am ales să mă despart de tatăl copilului meu având motive temeinice. Da, sunt o mamă singură şi nu este usor, îmi câştig existenţa pe propriile mele speze. Este o meserie frumoasă care îţi aduce multă satisfacţie emoţională, dar e şi foarte solicitantă. Sunt o norocoasă şi o luptătoare” a scris Anna Lesko.

