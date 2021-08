Anna Lesko, dezvăluiri inedite despre adevăratul motiv al separării de Dj Vinnie, tatăl copilului ei: "El nu a fost pregătit"

In articol:

Anna Lesko și Adrian Neniță, cunoscut drept Dj Vinnie, au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 8 ani și au împreună chiar și un băiețel, pe nume Adam.

Cu toate că iubirea lor a fost una cum rar se întâlnește, cei doi nu au mai reușit să se înțeleagă pe parcurs și au convenit că este mai bine să-și spună adio.

Care a fost adevăratul motiv pentru care Anna Lesko și tatăl băiețelului ei s-au despărțit?

La momentul separării, gurile rele zvoneau că relația dintre artistă și iubitul ei s-ar fi terminat din cauza faptului că solista i-a fost infidelă bărbatului.

Acum, la doi ani de când este singură, Anna Lesko a dezvăluit că ea a fost, de fapt, cea care a dorit să încheie totul, căci în cuplu intervenise monotonia și rutina: "El nu a fost pregătit, problema am semnalat-o eu. Eram pe jumătate de măsură. Mie îmi place să fiu wow, să am parte de pasiune în dragoste. Noi am împărţit scena împreună, casa împreună, eram non-stop împreună. Nu a mai mers. Am avut o poveste de dragoste frumoasă, dar s-a dus.", a povestit frumoasa cântăreață, într-o emisiune tv.

Cât despre o posibilă viitoare relație, care să ducă chiar la un mariaj, Anna spune că nu crede deloc în căsătorie și nu vede rostul necesității acesteia în zilele noastre: "Nu cred în căsătorie. Altădată, în alte vremuri, era ceva interesant poate. În afară de capitolul religios, eu nu văd ce rost are alianţa asta în ziua de azi, când femeile muncesc la fel de mult ca şi bărbaţii şi câştigă chiar mai mulţi bani.", a mai adăugat artista.

Anna Lesko și Dj Vinnie, dragoste la prima vedere

Anna Lesko și Adrian Neniță s-au iubit foarte mult și au avut o poveste impresionantă.

Cu ani în urmă, solista povestea că a fost dragoste la prima vedere între ea și tatăl lui Adam și a știut din prima clipă că el este bărbatul cu care își va întemeia o familie: "L-am privit pe Adrian când l-am întâlnit prima oară... ştiu că sună telenovelistic, dar aşa este. Când l-am întâlnit, am simţit că el, în primul rând, nu că el este alesul meu, astea sunt basme, că este jumătatea ta, nu cred în astea. Ca să fie jumătatea ta lucrezi mult de tot la aspectul ăsta. Când l-am văzut pe Adrian, am ştiut că el va fi tatăl copilului meu. Asta e ceva ce nu pot să îmi explic neapărat.", declara pe atunci Anna Lesko, în cadrul unei emisiuni tv.