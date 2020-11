Anna Lesko, mărturisiri cu lacrimi în ochi, în direct la TV: ”Oricând cât am fost separată de...”

Anna Lesko [Sursa foto: Facebook]

Anna Lesko a fost invitată într-o emisiune TV în care a vorbit despre persoana cea mai importantă din viața ei. Artista s-a emoționat atât de tare încât a izbucnit în lacrimi, în direct.

In articol:

Anna Lesko[Sursa foto: Captură YouTube]

Anna Lesko este o artistă completă dar și o mamă extrem de dedicată. Băiețelul ei, Adam s-a transformat în centrul Universului ei de când Dumnezeu a binecuvântat-o cu un asemenea copil simpatic, astfel că cei doi își petrec tot timpul împreună, având o relație extraordinară și deschisă. Artista a fost invitată într-o emisiune TV unde a vorbit despre fiul ei și despre perioada în care a stat departe de acesta.

Anna Lesko[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Anunț apocaliptic al lui Arafat. E cel mai crunt scenariu - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Anna Lesko a povestit că a existat o perioadă din viața ei în care a trebuit să stea departe de Adam. Întrebată despre cum s-a simțit fără băiețelul ei, faimoasa basarabeancă a izbucnit în lacrimi și dezvăluit cât de greu i-a fost.

Citeste si: Adriana Bahmuțeanu dă de pământ cu iubitele lui Columbeanu! ”Anna Lesko, Monica Gabor... le-a căpătuit! Câte îi sar în ajutor cu o locuință decentă?”

Cântăreața a plâns de dorul fiului ei

Anna Lesko a povestit că este obișnuită ca atunci când este departe de Adam, măcar să vorbească la telefon sau să se vadă cu apel video, vocea lui fiind lucrul care-i aduce zâmbetul pe buze, mai ales când băiețelul ei vorbește în limba rusă.

„Am acumulat o sumedenie de emoții pe care nu le-am trăit niciodată. Oricând cât am fost separată de Adam am ținut legătură cu el prin telefon, ne vedeam, vorbeam măcar puțin cât să-i aud vocișoara aia și să mă întrebe ceva în rusă, să-mi zică dacă-l doare ceva, dacă are nevoie de ceva. Mamele înțeleg ce zic, sunt sigură, până și tații”, a spus Anna Lesko la o emisiune de televiziune.

Citeste si: Monica Gabor, de nerecunoscut! Fosta doamnă Columbeanu apare transformată total într-un pictorial al unui celebru fotograf de modă