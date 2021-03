Anna Lesko rupe tăcerea! Artista a făcut primele declarații despre despărțirea de tatăl copilului ei: ”Eu vreau să trăiesc”

In articol:

Anna Lesko este una dintre cele mai iubite artiste din România! Vedeta are o carieră impresionantă și este apreciată și peste hotare. Cântăreața are un băiețel, în vârstă de șapte ani, pe care-l crește singură. Pentru prima dată, Anna Lesko a vorbit în cadrul unei emisiuni despre despărțirea de Adrian Neniță (Dj Vinnie), tatăl copilului ei.

Artista nu a ezitat nicio clipă să spună adevărul despre bărbatul cu care are un băiețel, pe nume Adam. Vedeta a vorbit și despre educația pe care i-o dă copilului ei, dar a dezvăluit și motivul separării de bărbatul pe care l-a iubit mult timp.

Anna Lesko, dezvăluiri fără perdea

Anna Lesko a explicat de ce relația ei de lungă durată cu Adrian, tatăl lui Adam, a luat sfârșit. Cântăreața a recunoscut că a avut o relație de dragoste frumoasă cu dj-ul, însă drumurile lor au luat-o în direcții diferite după o anumită perioadă. Anna a realizat că vrea să trăiască cu adevărat!

„ Nu mai privim în aceeaşi direcţie. Mergem aşa frumos, dar nu-mi mai place. Eu sunt o femeie care trăieşte. Nu zic că Adrian nu, dar nu a fost el pregătit pentru chestia asta. El nu a avut nimic de reproşat, nici eu nu am ce să-i reproşez, dar problema am semnalat-o eu, eu am simţit-o.

Şi eu nu vreau să treacă nicio zi pe lângă mine aşa... pur şi simplu, să treacă. Eu vreau să simt, eu vreau să trăiesc, îmi place mult emoţia, îmi place să fiu efervescentă, îmi place să dau enorm din partea mea, nu să fiu cumva la jumătate de măsură.(...)

Ne-am apropiat foarte tare, am împărţit scena împreună, drumurile le făceam împreună, casa împreună, problemele împreună, totul împreună. El DJ, eu cântăreaţa. Nu merge, se macină foarte mult, se uzează enorm. Ne-am înţeles foarte bine, am avut o poveste de dragoste foarte frumoasă, dar s-a dus”, a mărturisit Anna Lesko la Digi 24.