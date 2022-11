Annes, cu rochia de mireasă cumpărată, a anulat pregătirile de nuntă. Din ce motiv nu se mai mărită artista: „Am pus stop”

In articol:

Annes are o carieră muzică de ani buni și tot de o perioadă foarte lungă iubește același bărbat. De mai bine de două decenii, artista se află într-o relație, dar pe care până acum nu a oficializat-o și printr-un act.

Însă, după 25 de ani de iubire, înainte de pandemia de coronavirus, Annes se pregătea de nunta cu alesul inimii sale, doar că restricțiile în vigoarea la acea vreme le-au dat planurile

peste cap.

Annes nu se mai pregătește de nuntă

Așa se face că vedeta a rămas cu rochiile de mireasă cumpărate, căci avea de gând să îmbrace nu una, ci mai multe, dar fără un loc unde să se desfășoare marele eveniment.

Și asta pentru că locațiile la care s-ar fi gândit, după pandemie, nu au mai fost disponibile.

Motiv pentru care acum toată lumea se întreabă când și dacă artista și iubitul ei mai au de gând să facă pasul cel mare.

" Nu știu ce să vă mai spun pentru că mă tot întreabă lumea și prietenii, bineînțeles, însă nu am mai pregătit nimic. Am pus stop pregătirilor, nu am mai luat o nouă dată pentru că, după pandemie, nu am mai găsit disponibilitate la restaurante, în locații, așa cum ne doream noi. ", a declarat Annes, în cadrul unei emisiuni TV.

Așadar, pentru că nimic de pe tărâm românesc nu se mai încadrează în preferințele lor, cântăreața spune că a luat în calcul și varianta de a face nunta peste hotare.

Opțiunea având la bază și faptul că mulți dintre cei pe care are de gând să îi invite la nuntă sunt din alte țări ale Uniunii Europene.

" Da, avem câteva locații pe care le preferam și chiar era un gând, nu știu dacă o să îl materializăm, cumva în afara țării să găsim o locație pentru că avem mulți prieteni și în alte părți ale lumii", a mai spus artista.

Ei bine, dacă în acest caz, cu două amânări ale evenimentului, unele domnișoare ar privi situația cu multă neîncredere în viitor, Annes nu se încadrează deloc în această categorie.

Ba chiar, spune vedetă, nu crede nici în superstiția conform căreia are ghinion acum pentru că a îmbrăcat rochia de mireasă înainte de căsătorie, ea urcând pe podium în cadrul mai multor prezentări de modă.

" Am fost mireasă pe podium pentru diferiți creatori de modă, de mă multe ori. Multe dintre prietenele mele se feresc de genul acesta de prezentări. Au o superstiție legată de felul acesta de a îmbrăca o rochie de mireasă, dacă nu ești căsătorită. Nu știam că există o superstiție în zona asta. Nu am niciun fel de superstiție în general, e doar coincidență faptul că nu ne-am căsătorit noi.", a mai mărturisit cântăreața.