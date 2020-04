ANOFM. Cum arată formularele pentru șomaj tehnic şi unde se trimit

ANOFM. Începând de astăzi, românii pot depune cererile de șomaj tehnic. Câți bani vor primi angajații și care sunt pașii care trebuie urmați.

Unde pot depune românii cererile pentru șomajul tehnic?

Începând de astăzi, 1 aprilie, angajatorii pot cere fonduri guvernamentale pentru a plăti angajații, sub forma șomajului tehnic. Românii care vor să depună o astfel de cerere trebuie să știe că solicitările se fac fie online, fie la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) sau la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS).

Pentru plata șomajului tehnic din ultimele două săptămâni, cererile trebuie trimise până în 10 aprilie. Iar pentru prima jumătate din aprilie, solicitările vor fi trimise în luna mai. Fiecare AJOFM are o adresă de e-mail dedicată pentru preluarea documentelor: [email protected] (ex: [email protected]).

ANOFM. Totodată, pe lângă companiile cu angajați, mai pot cere șomaj tehnic și persoanele care obțin venituri din alte tipuri de contracte, spre exemplu PFA.

Angajatorii trebuie să transmită următoarele documente pentru a accesa aceste fonduri alocate de Guvern: o cerere; o declarație pe proprie răspundere; lista angajaților, înregistrați anterior în REVISAL ca intrând în șomaj tehnic.

„La AJOFM-uri vor depune online o cerere și o declarație pe propria răspundere angajatorii care au angajați notificați în Revisal, angajați prin contracte individuale de muncă, suspendate temporar, notificate în Revisal, pentru care solicită fondurile aferente șomajului tehnic, adică 75 % din câștigul salarial al persoanei pe luna respectivă - respectiv maxim 75 % din salariul mediu brut.

„Nu plătesc angajatorii, respectiv nu avansează niciun ban angajaților sau colaboratorilor de la dânșii. Guvernul va plăti aceste fonduri din care vor face plățile către angajați. Cei care depun începând de mâine (miercuri-n.red.), pentru a se închide luna martie, solicitări la AJOFM vor primi fondurile în maxim 14 zile.

Nu avem intenția să prelungim activitatea AJOFM până în ultima zi din această perioadă. Așteptăm, începând de mâine (miercuri - n.red.), solicitările, pentru a le priocesa în regim de urgență”, a mai spus Violeta Alexandru. Suma maximă la care poate ajunge șomajul tehnic este de 4.072 de lei pe lună.

ANOFM. Cine beneficiaza de somajul tehnic

Salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau partial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta decretate

PFA-urile, intreprinderile individuale, profesii liberale si persoanele fizice care au venituri din drepturi de autor, care intrerup activitatea ca urmare a afectelor coronavirusului pe perioada starii de urgenta instituita prin decret.

In situatia in care un angajat are incheiate mai multe contracte individuale de munca si toate sunt suspendate ca urmare a starii de urgenta, beneficiaza de indemnizatia suportata din buget doar la contractul individual de munca cu drepturile salariale cele mai avantajoase.