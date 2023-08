Ansu Fati poate pleca de la Barcelona! Oferta ajunge la 50 de milioane de euro, dar nu se știe clubul care a lansat această ofertă

In articol:

Ansu Fati este cel care a preluat tricoul cu numărul de la Barcelona după ce Lionel Messi a plecat la PSG. Există o posibilitate ca actualul decar să plece de la Barcelona chiar în această fereastră de transferuri.

Ansu Fati este pus pe lista de vânzare a clubului catalan chiar de la 1 iulie, ziua în care s-a dat startul perioadei de mercato în campionatele mari ale Europei. Acest lucru s-a întâmplat în ciuda faptului că fotbalistul de 20 de ani și-a manifestat dorința de a rămâne în continuare la campioana Spaniei.

Nu se știe de la ce echipă a venit oferta de 50 de milioane de euro

Conform Digi Sport, care citează din Fichajes, Barcelona a primit o oferă de 50 de milioane de euro pentru jucătorul lor. Nu se cunoaște totuși ce echipă dorește să dea această sumă de bani în schimbul lui Ansu Fati, dar s-a specificat campionatul. Este vorba despre Premiere League. În plus, respectiva formație nu va evolua în sezonul curent de UEFA Champions League.

Privind la cum a arătat clasamentul în Anglia în sezonul 2022/2023, printre echipele mari care nu vor evolua în Champions League în acest sezon se află: Liverpool, Tottenham, Aston Villa sau Chelsea.

Un transfer a lui Ansu Fati este posibil, mai ales în condițiile actuale. FC Barcelona încă mai are probleme financiare și are nevoie de bani pentru a înregistra toți jucătorii pe care îi are în lot.

Statistica lui Ansu Fati

Jucătorul cu cetățenie spaniolă a crescut la FC Barcelona, trecând pe la echipele de copii și juniori, ajungând la echipa a doua și în cele din urmă a fost adus la prima reprezentativă.

În ciuda faptului că are încă 20 de ani, Ansu Fati deja a adunat 109 partide în tricoul celor de la FC Barcelona. În aceste meciuri a reușit să înscrie de 29 de ori și să ofere 10 pase decisive. Spaniolul are trei trofee câștigate cu gruparea antrenată în acest moment de Xavi Hernandez, și anume: titlul de campion al Spaniei în 2022/2023; Cupa Spaniei din 2020/2021 și Supercupa în 2022/2023.

Ansu Fati [Sursa foto: Instagram @ansufati]

Ansu Fati a adunat 9 selecții pentru naționala Spaniei, reușind să înscrie și două goluri. Cota de piață a acestui jucător este apreciată în prezent la 35 de milioane de euro, conform platformei Transfermarkt.