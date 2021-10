Antonia a rupt tăcerea după divorțul de fostul soț și confirmă nunta cu Alex Velea: "Am avut o situație personală cu fosta mea relație (...) Îmi doresc o nuntă mai intimă"

In articol:

Antonia este în culmea fericirii, artista este acum o femeie liberă, după pronunțarea divorțului de fostul soț, Vincenzo Castellano. Într-o emisiune TV, Antonia a vorbit despre momentul în care a fost cerută de soție, dar și despre cât de mult a așteptat această clipă. Cântăreața și-a arătat inelul de logodnă, in direct, la TV.

Antonia, despre nunta cu Alex Velea și motivele pentru care a fost amânată

Legat de nuntă, Antonia a mărturisit că își dorește o nuntă mică, intimă, lucru declarat anterior și de Alex Velea. Frumoasa artistă susține că motivul pentru care nunta a fost amânată ani de zile este legat de o situație personală din fosta sa căsnicie.

"Am primit foarte multe mesaje. M-am bucurat pentru că am așteptat foarte mult să se întâmple. Mulți nu cunosc situația mea și n-au înțeles ce am așteptat atât.

Am avut o situație personală cu fosta mea relație și acum totul este OK și putem merge mai departe.

Îmi doresc o nuntă mai intimă, nu-mi doresc o nuntă mare", a declarat Antonia într-o emisiune TV.

Antonia își arată în direct inelul de logodnă [Sursa foto: Captura TV]

Antonia, despre cele mai grele momente din viata sa: "Nu regret nimic"

În ciuda greutăților din viața sa, Antonia susține că nu ar schimba nimic. Ba din contra, aceasta a luat totul ca pe niște lecții de viață.

"Nu știu daca aș schimba ceva din viața mea, nu vreau să par clișeică. Am învățat foarte multe lucruri din greșelile pe care le-am făcut și sunt cine sunt eu acum datorită acestor experiențe. Aș schimba niște momente în care mi-am irosit energia. Când m-a supărat lumea și am reacționat, răutăți, lucruri de genul ăsta. Pentru că au fost pierdere de timp. Însă experiențele mele, nu, chiar dacă au fost dureroase sau neplăcute.", a declarat Antonia într-o emisiune TV.

Antonia, tatuaj cu chipul lui Alex Velea [Sursa foto: Captura TV]

Antonia, tatuaj secret pentru Alex Velea. L-a arătat în direct la TV pentru prima dată

Artista le-a arătat tuturor, în direct la TV, ultimul său tatuaj. Desenul permanent are o semnificație personală, mai ales că vorbim de chipul viitorului său soț.

"Ultimul tatuaj pe care l-am făcut este cu fața lui Alex. Acum un an sau doi l-am făcut, nu mai știu. Nu știu câte tatuaje am în total, nu le-am numărat. Nu le regret. Fac parte din tine, nu ai cum să te plictisești de ele", a mai declarat Antonia.

Alex Velea și Antonia [Sursa foto: Facebook]

Alex Velea, primele declarații despre nunta cu Antonia

Alex Velea se declară nerăbdător să se însoare cu Antonia, mama copiilor săi, artistul a declarat și el că-și dorește o nuntă restrânsă. Însă, după cum mărturisește chiar el, ține neapărat ca ei să-și unească destinele în fața lui Dumnezeu.

"Cred în uniunea asta în fața Domnului, credem în Dumnezeu amândoi și ne dorim treaba asta. Nu suntem extrem de evlavioși, fiecare cu Dumnezeul lui, nu vrem nuntă prea mare, e nasol, că nu apuci să vorbești, de fapt, cu nimeni", a declarat Alex Velea în cea mai recentă apariție TV.