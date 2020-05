Antonia, apel disperat către fanii e: Sunt bolnavi psihic

In articol:

Antonia nu a mai rezistat și a răbufnit în urmă cu puțin timp pe pagina ei de Instagram. Cântăreața a postat la story mai multe videoclipuri, în care a povestit că este victima unor hărțuiri online duse la extrem.

Ea a povestit că primește amenințări cu moartea la adresa ei și familiei sale. Deși este obișnuită să fie judecată pe rețelele de socializare, faptul că mesajele au fost adresate oamenilor la care ține cel mai mult a afectat-o profund.

„Cred că fiecare artist trece prin treaba asta și primește cel puțin un mesaj urât pe zi. Eu sunt deja obișnuită cu chestia asta. Am învățat că orice postez, orice lansez, nu fac bine. E nașpa, e nasol. Mă faceți în toate feluri. Ok, accept. Dar când începeți cu mesaje despre copiii mei, deja mi se pare că sunteți bolnavi la cap. N-ai cum să faci așa ceva”, a povestit vedeta.

Antonia le-a cerut ajutorul fanilor să reporteze oamenii și paginile care i-au trimis mesajele răutăcioase.

„Urmează să postez niște mesaje pe care le-am primit și vă cer ajutorul, cu tot suflet vă cer ajutorul să dați report la fiecare pagină pe care o postez. Oamenii ăstia sunt bolnavi psihic. Nu există să scrii așa ceva despre un copil. V-ați plictisit grav în carantina asta. Nu-mi explic, a venit un val de oameni, de pagini. E ciudat rău de tot”, a continuat cântăreața.

Asta nu mai e libera exprimare, e bătaie de joc. Când începeți să jigniți, să vă luați de familia și copiii mei... Putem să ne dăm cu părerea și civilizat. Nu trebuie să te exprimi cu atâta ură”, a mai spus artista.

Antonia a dat cărțile pe față. Ce a spus despre despărțirea de Alex Velea

Prima reacție a Antoniei după ce s-a spus că s-a despărțit de Alex Velea. Frumoasa cântăreață a spus lucrurilor pe nume.

Fanii Antoniei s-au îngijorat, după ce vedeta a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie cu ea și Alex Velea, în dreptul căreia a scris un mesaj care pe mulți i-a dus cu gândul la o despărțire a cuplului. Urmăritorii vedetei au considerat că acesta ar fi semnalul unei despărțiri.

Cântăreața a făcut lumină în acest caz, spulberând toate speculațiile unei rupturi. Mai mult decât atât, frumoasa brunetă i-a făcut chiar și o declarație de dragoste iubitului ei. Așadar, fanii cuplului nu au de ce să își facă griji. Antonia și Velea își trăiesc încă frumoasa poveste de dragoste.

„Cei mai mulți dintre voi nu știți, dar omul acesta întotdeauna mi-a suportat toanele. Când sunt în perioada sensibilă a lunii și am schimbări de dispoziție, în loc să se enerveze, el mă întreabă dacă am dureri și dacă poate să mă ajute cu ceva. Nu mai spun că, dacă mă accidentez, e ca și cum am fi siamezi, îmi simte durerea și îmi spune că ar vrea să o ia pe toată asupra lui. Are o răbdare infinită cu mine, este un exemplu când vine vorba de răbdare (...)

El mă completează și îi iubesc sufletul până la moarte. Niciodată în viața mea nu am simțit o asemenea chimie cu cineva.

a scris Antonia, răspunând, astfel, semnelor de întrebare pe care și le-au pus unii dintre internauți. (