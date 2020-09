Antonia, împreună cu Alexia Eram și Andra Ghinea

Păreau foarte apropiate în mediul online, dar se pare că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Antonia și Alexia Eram au rupt orice prietenie, după ce cântăreața i-ar fi interzis iubitei lui Mario Fresh să mai vină la studioul lui Alex Velea. Cel care a adus atenție asupra acestui subiect a fost Abi Talent.

De aici, au urmat o serie de mesaje cu subînțeles în mediul online între cele două. Unii fani susțin că aceste mesaj nu s-ar fi oprit nici până în ziua de astăazi. Recent, Antonia a postat la secțiunea de InstaStory o poză cu un mesaj care se face înțeles destul de ușor. În fotografie este o portetrizată o scenă din celebrul desen animat „SpongeBob Pantaloni Pătrați”, iar mesajul care însoțește fotografia atrage cu adevărat atenția. „When someone can’t stand me and I send them love and light anyway”, în traducere „Când cineva nu mă poate suportă și îi trimit iubire și lumină oricum” și „Here bicth (n.r Ia de aici, cățea), este mesajul postat de Antonia la story.

Cu toate acestea, mesajul poate fi cu subînțeles către orice persoană care a supărat-o pe celebra cântăreață. Antonia este cunoscută pentru modul în care s-a apărat în mediul online atunci când a fost atacată.

Meme-ul postat de Antonia la InstaStory[Sursa foto: Pinterest]

Antonia, mesaj cu subînțeles pentru Alexia Eram: „Aveți mare grijă la prieteniile false!”

În urmă cu aproximativ o lună, Antonia a răbufnit pe Instagram, după ce mai mulți apropiați de-ai vedetei nu i-au urat fiicei sale „La mulți ani”. (Citeste si: Alex Velea și Carmen de la Sălciua au o legătură secretă?! Care este relația dintre cei doi: „Ce prostie faci!”)

Antonia, la majoratul Alexiei Eram

„Cine mă cunoaște personal, știe că ziua Mayei este o zi specială pentru mine și tot ce este legat de Maya este un subiect sensibil. Vă mulțumesc pentru gestul de a-I ura „la mulți ani”, înseamnă foarte mult pentru mine, iar cei care știu treaba asta și au văzut postările mele mi-ați dat chiar și like, dar tot nu mi-ați scris nimic, lucrul acesta spune multe despre voi...” Citește continuarea AICI.