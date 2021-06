Antonia, atac dur la adresa lui Cătălin Măruță. "Mare îmbârligător"

Antonia a intervenit în scandalul dintre Alex Velea și Cătălin Măruță, fiind profund dezamăgită de comportamentul prezentatorului tv. [Sursa foto: Captură Instagram] 09:57, iun 28, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

În urma conflictului iscat între Velea și Măruță, artista a ținut să menționeze faptul că prezentatorul tv este în stare să facă orice pentru audiență, chiar și să treacă peste prieteniile cu anumiți oameni sau să denigreze numele unor persoane.

Antonia nu s-a mai putut abține, după ce Cătălin Măruță a încercat oarecum să infirme că între el și Alex Velea ar fi existat un conflict puternic și a făcut o postare în care a dat de înțeles că are o prietenie de lungă durată cu acesta. Artista s-a arătat indignată de modul în care soțul Andrei și-ar face audiență pe spatele lor și de faptul că acesta le menționează atât de des numele în emisiunea pe care o moderează, încât pare că a inițiat o campanie de denigrare la adresa cuplului: "Există o diferență între abuz și dorința de a face audiență cu orice preț. Obsesia domnului Măruță (mare îmbârligător de fel) de a menționa numele meu și al lui Alex cu orice prilej se transformă treptat într-o campanie de denigrare a numelui nostru. Este clar că el ne caută reacția, însă mai mult se face de râs", a scris Antonia pe social media.

Recent, Alex Velea a ținut să le transmită urmăritorilor că ceea ce a scris Cătălin Măruță pe contul lui de Facebook nu este deloc adevărat, iar prietenia dintre ei nu mai există de foarte mult timp.[Sursa foto: Captură Facebook]

Recent, Alex Velea a ținut să le transmită urmăritorilor că ceea ce a scris Cătălin Măruță pe contul lui de Facebook nu este deloc adevărat, iar prietenia dintre ei nu mai există de foarte mult timp.

Se pare că cei doi nu sunt la primul conflict de aces gen, ci dimpotrivă, cântărețul a declarat că a mai trecut printr-o situație asemănătoare în anul 2012, când Cătălin a ajuns chiar să o contacteze pe mama lui Alex și să-i explice că aceste certuri sunt normale într-o "familie": "Mi se pare că în fiecare săptămână nu există emisiune în care să nu vorbească despre mine sau Antonia, dar într-un context nefavorabil nouă, un context nașpa, inclusiv momente în care le dă apă la moară ca să zică ceva nașpa. Nu vreau să îl jignesc. Am zis că sunt prietenii mei, 100%, apoi am văzut că el poate să renunțe la prietenia asta a noastră foarte ușor când e să mă măscărească. Am mai avut problema asta, în 2012. Și l-am luat, l-am înjurat. A sunat-o și pe mama, același text, că suntem ca o familie, că în familii mai sunt și certuri, a înduioșat-o pe mama, asta după ce mamei îi crescuse tensiunea.", a povestit Alex Velea.

Cu toate acestea, artistul a menționat că el nu s-a certat cu Măruță nici atunci și nici acum, ci a spus doar ce l-a deranjat referitor la declarațiile făcute de prezentator și la modul în care acesta vorbește la adresa familiei lui, în timpul emisiunii: "Ne-am împăcat, am fost la concerte, în turnee împreună. Nu faci așa, nu ai cum să mă măscărești tu pe mine cu acei copii pentru care eu am făcut tot. Eu nu m-am certat cu el, dar nu mai vreau să mai vorbesc cu el, să îl mai văd, să mai colaborez", a mai spus Velea.