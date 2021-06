Antonia, extrem de sexy la plajă! Ce observație i-au făcut internauții: “Slipul ar fi putut acoperi mai mult..”

Antonia a încins spiritele pe Instagram [Sursa foto: Instagram] 13:23, iun 25, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Frumoasa Antonia a încins spiritele pe Instagram! Fanii vedetei au fost „răsfățați” de Antonia cu câteva poze în ipostaze extrem de sexy. Îmbrăcată într-un bikini minuscul și un bolero de plajă ce îi pune în evidență trupul perfect, Antonia și-a lăsat urmăritorii cu gura căscată.

Vedeta nu a uitat să îl eticheteze pe Alex Velea, cel care îi este alături Antoniei de ani buni și cu care are o relație puternică de iubire:” I have the best photographer with me !”

Cu toate că Antonia este mamă a trei copii, frumoasa cântăreață nu s-a sfiit niciodată să pozeze în ipostaze provocatoare, spre deliciul internauților.

Fanii au taxat-o dur pe Antonia

Deși majoritatea urmăritorilor Antoniei au fost extrem de încântați să o vadă pe artistă aproape nud, au existat și unele comentarii care dezaprobă imaginile.

Unii dintre fani o acuză pe Antonia de vulgaritate.

“Foarte frumoasă dar foarte vulgară, ar fi mai bine dacă ai fi mai discreta. cred ca este cam greu pentru mintea ta. pacat.” ,”De ce ți-ai mai pus bucățică ăia de cârpă?este egal cu zero”, ”Prea goală pentru o mamă cu trei copii...slipul ar fi putut acoperi putin mai mult…. În dormitor merge, dar în ochii copiilor din jur nu prea… Acum na...fiecare cu gusturile lui .” sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit Antonia la fotografia sexy.

Antonia, mesaj de încurajare pentru Zanni la Survivor

Antonia are o relație de prietenie cu Zanni, concurent la emisiunea Survivor. Cântăreața și-a arătat susținerea față de Zanni, cu fiecare ocazie.

În ultimul InstaStory al Antoniei, vedeta a postat o fotografie cu Zanni alături de un mesaj de încurajare “ Hai Zanniiiii !”. Antonia a mai scris “ Love You! Nr 1 ”, arătându-și susținerea față de prietenul ei și al lui Alex Velea.