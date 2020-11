Antonia, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu susținută de Raluca Pascu. Detaliul care a arătat că îi este alături în procesul de divorț

Antonia Ștefănescu [Sursa foto: Instagram]

După șapte ani de relație, Andrei Ștefănescu și Antonia au decis să meargă pe drumuri separate. La mijlocul acestei veri, cei doi au luat decizia să se despartă, iar în luna septembrie au finalizat divorțul pe cale amiabilă. Cu toate că formau o relație de șapte ani, cei doi au făcut nunta anul trecut, iar la un an de la fericitul eveniment, Andrei Ștefănescu și Antonia au divorțat. Cei doi au împreună un băiețel.

Anunțul divorțului a fost făcut chiar de ei. În același timp, Andrei Ștefănescu și Antonia au postat un mesaj pe rețelele de socializare. Cei doi și-au anunțat fanii că au divorțat în secret și că vor merge pe drumuri separate. Imediat au început să apară reacții din partea internauților.

Ba mai mult decât atât, postarea făcută de fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, a fost apreciată de Raluca Pascu, semn că o înțelege pe Antonia. De asemenea, în acest moment și Raluca Pascu se află într-un proces de divorț.

„După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact la mijlocul acestei veri am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie am finalizat divorțul la notar pe cale amiabila și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai”, a scris Andrei Ștefănescu.

Antonia și Ayan locuiesc în continuare în casa celor doi

Andrei Ștefănescu a mai precizat că Antonia și Ayan locuiesc în continuare în casa lor, iar artistul îi vizitează zilnic pentru a petrece timp împreună alături de fiul său.

Antonia și Ayan locuiesc în continuare în casa noastră, îi vizitez aproape zilnic și ne petrecem timpul împreună. Puiul este bine și fericit și ne asiguram zi de zi că aceasta schimbare să nu îl afecteze. Am ales să facem această tranziție departe de ochii și părerile celor din jurul nostru, pentru binele și liniștea atât a noastră, cât și a lui Ayan.”, a mai scris Andrei Ștefănescu pe pagina sa de Instagram.

Andrei și Antonia Ștefănescu[Sursa foto: Instagram]

Sursa: Cancan.ro