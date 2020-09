Antonia și Alex Velea formează un cuplu de șapte ani de zile[Sursa foto: Instagram]

In articol:

Antonia și Alex Velea sunt unul dintre cele mai stabile cupluri din showbizul românesc. Chiar dacă mulți s-au îndoit de iubirea lor, ei au demonstrat că iubirea este mai presus de orice prejudecată. Împreună au doi băieți, pe Dominic și Akim.

Celebra cântăreața a decis să-i întoarcă un gest extrem de emoționant iubitului ei. Antonia și-a surprins iubitul cu un tatuaj cu chipul său. Îndrăggita vedetă a ales ca loc pentru tatuaj o parte din spatele ei, foarte aproape de umăr. Alex Velea a fost vizbil impresionat de gestul iubitei sale. Cântărețul a postat o fotografia pe Instagram, la story, cu Antonia, în care se vede și noul tatuaj. El a scris în dreptul fotografiei: „Diamantul meu”.

Citeste si: Câți bani ajunge să plătească Alex Velea pe hainele copiilor, după ce el însuși plătește 2.000 de euro pentru un trening Gucci

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei este devastat! „Are tumoră pe creier...” - evz.ro

Citeste si: Fanii Antoniei au sesizat imediat! Detaliul incredibil care i-a pus pe gânduri și i-a determinat să-i ceară explicații artistei

Citeste si: Antonia, mesaj dur pe rețelele de socializare după cearta cu Alexia Eram și Mario Fresh: „Aveți mare grijă la prieteniile false!”

Alex Velea are, la rândul său, un tatuaj cu frumoasa lui iubită, dar și cu Maya, fiica Antoniei din cealalată căsătorie.

Tatuajul Antoniei, postat de Alex Velea la InstaStory

Antonia a răbufnit pe rețelele de socializare: „Să îşi vadă de treabă fiecare..."

Antonia a transmis un mesaj, pe pagina ei de Instagram, persoanelor care îi critică deciziile. Ea susține că fiecare trebuie să-și vadă de treaba lui.

„Eu cred că cel mai bine este să îşi vadă de treabă fiecare. Unii sunt după vizualizări, unii după bani, unii după popularitate, unii dau orice să fie în trending. Nu contează, fiecare cu drumul lui, nu este treaba ta! Lasă, fii tu ăla serios şi «TRUE» şi mai «presus/bun/şmecher» şi restul ce există pe piaţă e doar «trash», orice, dar vezi-ţi de drumul tău. Chiar nu este necesar să fii rău! Make music, have fun, keep going and smile! Good luck!”, a declarat Antonia pe InstaStory. (Citeste si: Antonia l-a umilit pe Alex Velea! Ce a spus despre performanțele din pat ale acestuia)