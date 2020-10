Antonia, gravidă pentru a patra oară? Alex Velea a făcut marele anunț!

Familia Antoniei și a lui Alex Velea

In articol:

Antonia și Alex Velea au o familie împlinită și sunt întotdeauna foarte uniți. Ei au împreună doi băieți: Dominic și Akim. Se pare că cei doi își doresc să își mărească în continuarea familia. Alex Velea a postat în urmă cu puțin timp un mesaj pe pagina lui de Instagram, care poate fi foarte ușor interepretat.

Cântărețul a postat o fotografie neagră la secțiunea de InstaStory, însă ceea ce atarge atenția este emoji-ul folosit de artist: o femeie gravidă. Antonia a transmis și ea un mesaj cu subînțeles pe pagina sa de Instagram, în același timp cu iubitul ei. „It's so beautiful when you don't put effort into it” („E atât de frumos atunci când nu depui efort”), a scris frumoasa vedetă.

Antonia, gravidă din nou? Mesajul postat de Alex Velea[Sursa foto: Instagram]

Antonia, primele imagini cu burtica de gravidă?

Antonia este cea mai fericită atunci când este alături de copiii ei, semn că nu este o surpriză dacă este gravidă pentru a patra oară. În ultimele sale fotografii de pe pagina ei de Instagram, frumoasa româncă nu și-a mai afișat așa de des abdomenul bine lucrat la sală. Nici activitatea ei pe rețelele de socializare n-a fost la fel ca înainte, semn că pregătește o surpriză pentru fanii ei...sau își dedică timpul pentru familia ei.

Într-una dintre cele mai recente fotografii postate pe Instagram, Antonia este îmbrăcată într-o rochie provocatoare, de culoare neagră. Deși este largă în zona abdomenului, rochia creează impresia că vedeta ar încerca să ascundă o burtică de gravidă.

Antonia va deveni mamă pentru a patra oară? Primele imagini[Sursa foto: Instagram]

tonia, primele declarații după ce Mario Fresh a recunoscut că s-a rupt de Alex Velea! „ Bunătatea și Respectul au lipsit”

Mario Fresh și Lino Golden au ajuns la decizia de a nu mai colabora cu Alex Velea. Antonia, iubita lui Alex Velea, a vorbit pentru prima dată despre întregul scandal.

„Vă rog să nu vă mai lăsați păcăliți de «dramele» și «victimizările» care circulă online… sunteți extrem de naivi. Educația, Bunătatea și Respectul au lipsit, PUNCT! Ah, și să nu uităm MODESTIA! Mai departe, trageți voi o concluzie. Probabil, doar adulții și oamenii cu mintea la cap vor înțelege. Niciodată să nu tolerați aroganța și să nu uitați de unde ați plecat, și cine v-a ajutat sau să trădați oamenii care au fost lângă voi demult… este cel mai josnic gest. Nu vă mai pierdeți timpul online cu răutăți, când, de fapt, se întâmplă lucruri grave rău în jurul nostru și în lume care trebuie să ne preocupe (…)” este un mesaj postat de Antonia.

