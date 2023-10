Antonia, înfuriată la maxim! Ce a scos-o din sărite pe iubita lui Alex Velea: „Sunteți frustrați rău”

In articol:

Antonia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară, astfel că atunci când vine vorba de urmăritori se bucură de o comunitate impresionantă. Totuși, aceștia se împart în două tabere. Dacă unii dintre ei au numai cuvinte la adresa iubitei lui Alex Velea, alții nu se feresc să-și spună părerea fără rețineri și să o critice public pe vedetă.

Antonia, mesaj dur în mediul online

Așa s-a întâmplat și recent. De data aceasta, însă, Antonia nu a mai tratat totul cu indiferență, ci le-a transmis un mesaj tranșant celor care au întrecut limita.

Antonia este foarte activă în mediul online și nu ratează niciun moment să își împartă experiențele cu fanii ei. Chiar dacă mulți dintre ei o apreciază sunt și persoane care o critică. Recent, aceasta a publicat un clip pe rețelele de socializare în care făcea o provocare de pe Tik Tok, iar urmăritorii s-au activat imediat și i-au lăsat nenumărate comentarii răutăcioase. Cântăreața a răbufnit și le-a dat replica, fără să mai stea pe gânduri.

Citește și: Antonia, mămică pentru a patra oară? Artista s-a dat singură de gol că își dorește un bebeluș

„Cam cât de lame sunt toți oamenii care încă comentează cu hate în 2024… vă plictisiți grav… să comentezi cu așa ură sub formă de ironie sincer este penibil… ce vreți să demonstrați făcând asta, că sunteți mai “presus” mai “deștepți” mai ce? Mai degrabă vă dați de gol că sunteți frustrați rău! Ce om inteligent își ia din timp să îmi comenteze aici pe Instagram sau pe internet în general! E ceva rău cu voi… încerc să înțeleg ce vreți? Câștigați un premiu? Vă simțiți mai bine dacă luați pe cineva la mișto, în sensul în care vă hrăniți ego-ul făcând așa ceva? Știu că nu ar trebui să bag în seamă genul ăsta de gunoi, dar încă ma uimesc unii…. prayers up for them”, a fost mesajul scris de Antonia pe Instagram.

Citeste si: Prognoza meteo ANM pentru ziua de luni, 2 octombrie 2023, în țară: Vremea se va încălzi ușor și va ploua în zonele montane- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

Postare Instagram Antonia [Sursa foto: Instagram]

Clipul Antoniei a strâns multe comentarii răutăcioase

Ultima postare din mediul online a Antoniei a strâns foarte multe comentarii răutăcioase, lucru care a făcut-o să se enerveze și să le adreseze cuvinte grele celor care au criticat-o.

Citește și: Incredibil cum arată Antonia nemachiată! Fanii au rămas muți de uimire când au văzut ultimele imagini postate de artistă

Citeste si: „Cum să te îneci la mal, ditamai femeia? Nu știți ce e aici noaptea.” Noi detalii ies la iveală în cazul lui DJ Lalla! Paznicul plajei unde tânăra a fost găsită lansează o ipoteză șocantă- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Este ținut prizonier. E făcut cu moșmoande!” Oana Zăvoranu imploră vecinii pentru ajutor. Vedeta, convinsă că amanta lui Alex Ashraf face vrăji- radioimpuls.ro

„O fi reclama plătită, dar să mănânci toate prostiile doar pentru bani…”

„Şi ce dacă ai crescut în America?(...) America are 90% mai săraci ca în Africa... Te crezi cool, dar te forțezi prea mult, la fel că supratatuatul tău:Trapanelul. Eşti frumoasă, dar fii mai reală şi naturală”

„Nu se mai fac bani din "muzică"?! E greu pentru totally lumea cred...”, au fost câteva dintre comentariile de la postarea Antoniei.