Antonia, mai sinceră ca niciodată. Confesiunea pe care le-a făcut-o fanilor: "Și eu sunt o victimă"

Antonia și-a obișnuit fanii să posteze tot mai rar pe rețelele de socializare, în ultimul timp. Pentru că mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat, artista a ținut să dezvăluie pentru cei de acasă adevăratul motiv pentru care a decis să stea departe de lumina reflectoarelor.

Antonia: "Bucurați-vă de viața voastră și în privat"

Antonia a tras un semnal de alarmă pentru cei care o urmăresc și care i-au trimis numeroase mesaje, din cauză că este tot mai puțin activă în mediul online. Artista i-a îndemnat pe internauți să se bucure mai mult de viața lor privată, fără să se expună atât de des pe rețelele de socializare: "Postează doar ce vrei tu să se vadă. Bucurați-vă de viața voastră și în privat, pentru că este o bucurie mult mai pură. Ne-am obișnuit foarte mult să ne expunem, să le arătăm oamenilor tot ceea ce facem, ceea ce nu este rău.

Dar sunt și mulți oameni care îți vor răul și îți trimit energii negative. Măcar găsiți un echilibru. Adevărul este că suntem blocați pe treaba asta, să vadă lumea ce facem, și eu sunt o victimă…altfel nu eram aici cu voi, pe story… Asta este părerea mea, nu înseamnă că am dreptate. Eu vreau să găsesc un echilibru. Morala poveștii este: Keep your stuff private!", a transmis Antonia, pe contul ei personal.

Antonia s-a confruntat cu probleme de sănătate, înainte de Revelion

Cu puțin timp înainte de a urca pe scenă, de Revelion, Antonia a făcut un anunț care i-a îngrijorat pe fani.

Cântăreața a anunțat pe contul ei de Instagram că nu va putea petrece Anul Nou alături de public, în cadrul concertului pe care trebuia să îl susțină, din cauza unor probleme de sănătate: "Dragii mei, din motive de sănătate nu voi putea fi alături de voi de Revelion să petrecem împreună și îmi pare foarte rău! Sper să ne vedem în 2022! La mulți ani și distracție plăcută!", a fost mesajul transmis de iubita lui Alex Velea, în mediul online.

