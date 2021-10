Antonia nu mai poate deveni mamă din nou. Anunțul a fost făcut chiar de către Alex Velea: "Sănătatea nu îi mai permite"

In articol:

Antonia și Alex Velea sunt împreună de mai mulți ani și formează o familie frumoasă, alături de cei trei copii ai lor. Artista mai are o fiică din căsătoria anterioară, cu Vincenzo Castellano, pe care partenerul ei o tratează la fel ca pe băieții lui.

Chiar dacă cei doi și-ar mai fi dorit să devină din nou părinți, Velea a dezvăluit că acest lucru nu se va mai întâmpla, pentru că iubita lui are anumite probleme de sănătate.

Antonia nu mai poate avea copii

Visul Antoniei și al lui Alex Velea de a deveni din nou părinți s-a spulberat recent, când artista a aflat că nu mai poate avea copii. Se pare că totul este din cauza unei probleme medicale legate de grupa de sânge a cântăreței, pentru că partenerul vedetei a explicat că sănătatea nu îi mai permite acesteia o nouă sarcină.

Alex Velea a declarat că nu vrea să o pună pe iubita lui în pericol și să riște, astfel că se mulțumesc cu familia pe care au acum și de care sunt foarte mândri: "Sănătatea nu îi mai permite iubitei mele să facem al patrulea copil. Grupa de sânge nu îi mai permite treaba asta. Și cu siguranță copilul ar avea de suferit și nu vreau să se întâmple asta sau să riscăm. Și zic că avem trei copii…e ok.", a declarat Alex Velea, în cadrul unei emisiuni tv.

Antonia vorbea în trecut despre o a patra sarcină

Antonia spunea în trecut că nu exclude posibilitatea venirii pe lume a celui de-al patrulea copil, mai ales că fetița ei locuiește în Italia, alături de tatăl ei.

Cu toate acestea, artista va trebui să își ia gândul de la o altă sarcină, căci trebuie să aibă grijă de sănătatea ei și să respecte indicațiile oferite de medici: "Am fost recent în Italia. Am fost și cu Alex. Am fost la Maya, a crescut, e foarte frumoasă și talentată. Dansează și se uită pe Internet la tutoriale cu machiaj. M-a uimit. (…) Momentan nu mai vrem, dar pe viitor, cine știe. Nu am închis poarta de tot. Poate apare și al patrulea copil. Momentan suntem foarte fericiți așa.", mărturisea Antonia în urmă cu ceva timp, pentru Click.ro.