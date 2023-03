Antonia nu vrea să-i lasă pe copiii ei să o vadă astfel în filmul în care a jucat: „La anumite părți nu este ok să se uite”

In articol:

Antonia a avut un rol principal în cea mai recentă producție cinematografică, alături de BRomania, Alex Delea, Elena Chiriac și alte nume cunoscute din showbiz-ul românesc. Artista a interpretat rolul unei polițiste, pe nume Oli, o tânără temperamentală care sare la bătaie în orice situație.

Antonia este mulțumită de prestația sa, cu toate că a experimentat emoții puternice pe platoul de filmare. Mai mult decât atât, vedeta mărturisește că și-a realizat cascadoriile singură, cu excepția a două scene, din cauza timpului limitat.

Antonia susține că nu le-a permis încă celor trei copii ai săi să vadă filmul, ci îl vor viziona pe platforma de streaming atunci când va apărea. Cu toate acestea, vedeta nu îi va lăsa pe cei mici să vadă scenele de violență.

Antonia și-a realizat singură cascadoriile

Antonia a demonstrat încă o dată talentul cu care a fost înzestrată. Artista nu este doar o cântăreață desăvârșită, ci și o actriță excelentă. Vedeta și-a luat rolul în serios și chiar și-a realizat singură cascadoriile, cu excepția a două scene, întrucât nu a mai avut timp destul. De asemenea, cântăreața susține că este nevoie de un cascador în unele scene pentru ca filmul să se ridice la așteptările tuturor.

Mai mult decât atât, artista mărturisește că s-a simțit foarte bine în timpul filmărilor, întrucât se cunoștea cu colegii de platou. Chimia dintre ei a ajutat-o să se integreze repede și să scape de orice emoție.

„ Aproape 100%, însă au fost două faze în care nu am jucat eu. Niște acrobații. Acolo nu sunt eu. Nu că nu m-a lăsat, dar nu am avut timp suficient.

Ar fi fost greu pentru orice actor. Adică sunt chestii fizice care sunt foarte greu de făcut. Adică chiar ai nevoie de cascador. Dacă vrei să arate bine. Dacă nu vrei, atunci…Dar trebuie să arate foarte bine.

Dar în rest am filmat eu, și când am dat, și când am încasat. Ce, și ăsta este talent să știi să te prefaci când încasezi. A fost foarte mișto la filmări. Am râs foarte mult pe platou și asta m-a ajutat foarte mult pentru că am avut chimie cu colegii mei. A contat foarte mult”, a mărturisit Antonia pentru ego.ro.

Antonia a fost susținută de familie în timpul filmărilor

Antonia a mărturisit că la unele cadre, în spatele camerelor de filmat a fost prezentă și familia sa, care a ajutat-o să dea tot ce e mai bun. Cu toate acestea, recunoaște că în unele momente nu ar fi vrut să fie prezenți și cei mici, mai exact la scenele violente. De asemenea, vedeta susține că în momentul în care va viziona filmul alături de Alex Velea și cei trei copii ai lor, vor sări peste momentele de bătaie sau orice fel de violență.

„ O să ne uităm la film împreună, dar când apare pe Netflix, dar pe sărite. La anumite părți nu este ok să se uite. Alex a venit și pe platourile de filmare. Au venit și copiii. Fix la scena când mă lupt. Fix atunci s-au nimerit să fie pe platourile de filmare”, a mai spus Antonia.

Antonia [Sursa foto: Instagram]