Antonia și-a etalat trupul fără lenjerie intimă, direct din așternuturi. Artista se mândrește cu niște forme de invidiat: „Anunță-mă când divorțezi”

Nu de puține ori Antonia a primit titlul de cea mai frumoasă femeie din România pe bună dreptate. Cântăreața se mândrește cu un fizic care ar întoarce toate privirile pe stradă. Alex Velea este considerat un bărbat foarte norocos, pentru că are acasă o soție care pe cât de talentată, pe atât de frumoasă și loială este.

Recent, cântăreața a postat în mediul online o serie de imagini provocatoare, direct din așternuturi.

Antonia are tot ceea ce și-ar putea dori de la viață. Are 3 copii minunați care îi bucură sufletul în fiecare moment, o viață perfectă de familie și o carieră la care mulți nici nu îndrăznesc să viseze. Pe lângă toate aceste lucruri, artista este și de o frumusețe ieșită din comun. Ori de câte ori are ocazia, nu ezită să-și etaleze corpul foarte bine lucrat în sala de fitness.

Antonia, goală în așternuturi

Antonia s-a lansat pe piața muzicală din România cu mulți ani în urmă, însă continuă să uimească de fiecare dată când apare în mediul online într-o ipostază provocatoare.

De această dată, artista a luat parte la o ședință foto artistică, cu totul specială, pentru că a renunțat de tot la haine. Direct din așternuturi, Antonia a lăsat la o parte toate inhibițiile și s-a fotografiat într-una dintre cele mai senzuale ipostaze de până acum.

Antonia face față cu brio oricărei ședințe foto incendiare și nu ezită să-și pună în valoare atuurile fizice.

Cum au reacționat fanii artistei?

Antonia a primit o mulțime de complimente din partea fanilor ei, care mai de care mai copleșitoare. Artista a strâns zeci de mii de aprecieri la imaginile provocatoare și sute de comentarii din partea admiratorilor ei.

„Ești superba”, „Ești foarte frumoasă”, „Superbă strălucești ca un diamant”, „Cea mai frumoasă si scumpa”, „Anunță-mă când divorțezi”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care Antonia le-a primit din partea fanilor ei.

