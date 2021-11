Antonia și-a strigat dezamăgirea pe rețelele de socializare: "Unul dintre cele mai dificile lucruri pe care a trebuit să le învăț este acela că..."

In articol:

Antonia a publicat în urmă cu puțin timp un mesaj controversat pe rețelele de socializare. Vedeta s-a arătat dezamăgită de oamenii pe care îi considera prieteni, dar care s-au dovedit a fi doar simple cunoștinte.

Citeste si: Antonia, mesaj emoționant pentru Alex Velea! Ce i-a declarat public, artista, iubitului ei? "Hai să renunțăm la bariere"

Antonia, dezamăgită de prieteni

Antonia își deschide rar sufletul în fața celor de acasă, însă de data aceasta vedeta nu s-a mai putut abține și a răbufnit. Iubita lui Alex Velea pare că se simte trădată de persoanele apropiate, pentru că a transmis un mesaj subtil pe rețelele de socializare, referitor la relațiile de prietenie.

Citeste si: Cornel Palade a recunoscut motivul rupturii de Romică Țociu. „Ne-am certat de la..."- bzi.ro

În rândurile distribuite pe contul personal, artista a ținut să sublinieze că cei pe care i-a considerat ca parte din familie i-au demonstrat exact contrariul, iar aceasta a fost una dintre cele mai dure lecții primite în viață: "Unul dintre cele mai dificile lucruri pe care a trebuit să le învăț este acela că nu toate persoanele pe care le consideri prieteni sunt cu adevărat prietenii tăi." , a scris Antonia, pe contul ei personal.

Antonia [Sursa foto: Instagram]

Antonia a trecut prin experiențe dureroase în trecut

Antonia a recunoscut că în trecut s-a confruntat cu experiențe care au obligat-o să fie puternică. Vedeta a povestit în urmă cu ceva vreme că acum 3 ani, în timp ce se afla în drum spre un concert, a aflat că bunicul ei a decedat.

Citeste si: Cât cere Antonia pentru 40 de minute de spectacol? "Are nevoie de bani"

Durerea a fost cu atât mai mare, cu cât artista nu a putut anula spectacolul, pentru a ajunge mai repede acasă: "Acum 2-3 ani când eram în drum spre concert în Galați am primit vestea că a murit bunicul meu, eram terminată, am fost implicată cu mama s-o ajut, știam că o să stingă, dar nu atât de repede. Nu aveam încotro, trebuia să fiu pe scenă.", a povestit Antonia acum ceva timp, în cadrul podcastului găzduit de Amalia Năstase.