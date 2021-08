Antonia și Vincenzo Castellano au îngropat securea războiului și se înțeleg de minune. Cum au fost surprinși foștii soți înainte de ziua de naștere a fiicei lor, Maya?

In articol:

Antonia și Vincenzo Castellano au fost la cuțite până de curând, când au reușit în sfârșit să se înțeleagă în privința custodiei micuței Maya.

Cei doi au divorțat în 2019, după ani în care s-au întâlnit în fața instanței, pentru a pune capăt oficial mariajului pe care l-au avut. În prezent, partenera lui Alex Velea și fostul ei soț par că se înțeleg mai bine ca oricând și fac orice de dragul fetiței lor.

Antonia și Alex Velea, surprinși alături de Vincenzo Castellano și actuala sa parteneră

Antonia și Vincenzo au fost ani la rând într-un conflict continuu, din cauza custodiei Mayei. Cum fetița locuiește în Italia, împreună cu tatăl ei, artista nu putea să o vadă foarte des, iar acest lucru a făcut-o să aibă un proces extrem de lung cu fostul soț. Acum, la doi ani de când cei doi au divorțat oficial, se pare că lucrurile s-au așezat de la sine și nu doar că părinții Mayei au reușit să ajungă la un consens, ei se înțeleg și foarte bine, păstrând o relație

de amiciție de dragul celei mici.

Recent, solista a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu Alex Velea, Vincenzo și actuala parteneră a acestuia, în care toți patru zâmbeau și se simțeau bine. Imaginea i-a luat prin surprindere pe fani și au rămas uimiți de relația pe care cele două cupluri o au în prezent, pentru că dădeau impresia că sunt foarte apropiați, de parcă ar fi prieteni de o viață.

Mai mult, nici Vincenzo nu s-a lăsat mai prejos și a ținut să arate lumii că totul este bine acum între el și fosta lui soție. Bărbatul a urcat și el un clip pe rețelele de socializare, în care Maya se joacă alături de mama ei și de iubita tatălui său, cele trei ținându-se strâns de mână.

Antonia a mers în Italia pentru a fi prezentă la ziua de naștere a Mayei

Antonia și Alex Velea au ținut neapărat să îi fie alături Mayei de ziua ei și să petreacă timp cu aceasta, pentru a-și mai potoli dorul.

Într-un interviu recent, artista a declarat că nu a lipsit decât o singură dată de la aniversarea fiicei ei și asta s-a întâmplat anul trecut, când restricțiile impuse de pandemie nu i-au permis să călătorească în Italia: "Nu am lipsit de la nicio aniversare din viața ei, mai puțin de la cea de anul trecut, unde nu am putut ajunge din cauza unor complicații impuse de pandemie, și a fost unul dintre momentele extrem de grele, în care am suferit enorm. De regulă, își face ziua de naștere în Italia, așa că, și anul acesta, voi fi acolo alături de ea.", a povestit cântăreața, pentru Viva.ro.