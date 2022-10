Antonia Ștefănescu, mamă pentru a doua oară? Ce se întâmplă acum în viața blondinei: „Sper cu al doilea să fie un pic mai simplu”

In articol:

Antonia și Andrei Ștefănescu s-au iubit vreme de câțiva ani, timp în care au devenit și părinții unui băiețel, însă relația lor ajuns ulterior la sfârșit.

Cei doi și-au spus adio și au pornit pe drumuri separate. În timp ce prezentatorul și-a refăcut viața alături de o colegă de trust, Antonia a rămas o femeie singură, disponibilă, dar greu de cucerit.

Antonia se vrea mamă iar, dar nu alături de oricine

Chiar și așa, deși acum spune că nu are pe nimeni, blondina se vede iar mamă în viitor. Fosta soție a artistului spune că-și dorește ca fiul ei să mai aibă o soră sau un frate, căci știe din propria experiență cât de bine este să ai o familie numeroasă și mereu pe cineva aproape.

” Da (n.r. se mai vede mamă), cum să nu! Eu, având o soră, și crescând cu ea, este prea frumos. Eu nu știu cum este să fii singură la părinți și automat îmbrățișez ideea de a avea mai mulți copii. Acum, eu cu problemele mele de sănătate, poate doar unul pot să mai fac. Dar abia am 30 de ani, mai am timp. Sper cu al doilea să fie un pic mai simplu și sarcina și imediat după. Cu Ayan nu a fost și îmi este un pic frică, dar nu zic nu”, a spus Antonia Ștefănescu, conform Fanatik.

Însă, până să devină mamă, în calea ei trebuie să apară și bărbatul pe care să-l facă tată. Și cum speranța moare ultima, Antonia este sigură că mai devreme sau mai târziu va veni și prințul ei. Mai ales că acest lucru i-a fost sugerat chiar de un om al bisericii, în fața căruia s-a destăinuit.

Dar, până la apariția celui care-i va face inima să bată mai cu putere, Antonia spune că nu vrea să aibă o relație doar de dragul de a o avea. Și asta nu pentru că ar fi pretențioasă, ci pentru că acum nu-și dorește pe nimeni și nici nu a găsit pe cineva care să treacă toate testele puse în joc de ea.

„Când am fost în vacanță cu Ayan, am fost pe la mănăstiri și călugărul de acolo a stat de vorbă cu noi și a pus câteva întrebări personale. Printre care zice de mai mulți copii. Și am zis că poate mai fac unul, dar să am și cu cine. Iar el răspunde că ai cu cine, poți să faci și 5. O apărea cineva și pentru sufletul meu. Că nu vreau așa pe oricine. Este o plasă foarte deasă și momentan nu trece nimeni prin ea. Nu sunt neapărat pretențioasă, dar știu foarte clar ce vreau lângă mine. Prietenele mele chiar mi-au zis că, pentru a ajunge cineva la mine, trebuie să mai și permit. Momentan nu (n.r nu are iubit)! Nimeni suficient de bun încât să accept să ies la o cafea”, a mai spus blonda.

Frumoasă de pică, dar singurică, întrebată cum ar trebui să fie viitorul său partener, Antonia Ștefănescu a mărturisit că nu va face alegeri din punct de vedere fizic.

Însă, respectul, iubirea, curajul și ambiția celui din fața sa o vor influența foarte mult în alegerea pe care o va face.

Conform spuselor sale, bărbatul ideal pentru ea este un mascul în adevăratul sens al cuvântului, nu unul care crede că poate avea orice și pe oricine fiind potent financiar. Căci, de la astfel de oameni, vedeta recunoaște că a primit nenumărate invitații pentru a ieși în oraș, dar cărora nu le-a dat curs.

”Cel pe care îl primesc în viața mea trebuie să fie neapărat special pentru mine. Dacă spun că vreau să fie un bărbat cu adevărat, bărbat cred că întruchipează tot ce ține de absolut orice. Adică să fie și afectuos, și respectuos, și loial, și ambițios, muncitor. Să fie un om profund efectiv. Trebuie să cuprindă foarte multe, iar în jurul meu este mult prea multă superficialitate. Și poate… oameni potent financiar care cred că o invitație și două-trei vorbe și un buchet de flori rezolvă. Dar vreau mai mult și nici măcar nu îmi bat capul pentru o ieșire la cafea. Fără modestie, am primit invitație peste invitație. Persoane care au vrut să mă cunoască sau să mă invite în oraș”, a mai spus fosta soție a prezentatorului.