Antonio Pican vrea să se lanseze în afaceri, după ce și-a construit casă de 400.000 de euro. În ce domeniu s-a gândit să investească: "Visul meu, dar vedem, toate la timpul lor"

La 20 de ani, Antonio Pican știe ce vrea de la viață. Artistul se poate considera împlinit atât în plan profesional, cât și personal, fiind într-o continuă schimbare. Cântărețul se bucură de succes în cariera sa, care se află într-o continuă ascensiune, dar nici în viața personală nu stă rău.

Antonio Pican își construiește casă de 400.000 de euro

De curând a anunțat că s-a apucat să-și construiască casa visurilor, pentru care a fost nevoit să scoată bani frumoși din buzunare. Mai mult decât atât, tânărul are planuri mari de viitor și vrea să se lanseze în afaceri.

Deși are doar 20 de ani, Antonio Pican are deja planuri mărețe de viitor. Tânărul a dezvăluit că urmează să se mute într-o casă nouă, pentru care a trebuit să plătească o sumă colosală. Momentan locuința nu este gata, dar artistul nu se grăbește. S-a mutat cu chirie în vecinătate pentru a ține sub observație tot ceea ce se întâmplă pe șantier.

“Îmi construiesc eu, pe propriile mele puteri. Am terminat-o deja la roșu, urmează să ne apucăm de casă la gri și după, finisaje și tot ce trebuie făcut. Dar m-am mutat într-o altă chirie momentan pentru că eu mai aproximez așa că mai durează un an până termin casa și am zis că vreau să stau în alt loc până mă mut, într-un loc mai confortabil care să îmi ofere mai multă energie.

Cumva stau mai aproape de Domnești pentru că am vrut să fiu mai aproape de șantier, să mai verificăm lucrurile cum merg, să ne mișcăm.

Eu sper să nu trec de 400.000 de euro dar știți cum e, socoteala de acasă, nu e ca aia din târg și, na, probabil o să depășim bugetul puțintel dar nu mă interesează. E casă mea, e locul în care o să îmi petrec cel mai mult timp și merită!

Păi, casa are undeva la spre 400 de metri pătrați utili care costă ceva să îi construiești, după care, fiecare camera în parte, o mobilă mai exclusivistă, centrale, am niște geamuri extraordinar de mari la casă, și toate lucrurile astea adunate generează niște costuri destul de măricele! Dar nu contează banii, contează să fiu eu fericit, să iasă bine”, a mărturisit Antonio Pican pentru click.ro.

Antonio Pican vrea să se lanseze în afaceri

Cântărețul are planuri mari și își dorește să investească în imobiliare în viitorul apropiat. Antonio Pican crede că domeniul este unul promițător, dar momentan nu a luat o decizie în acest sens.

“O să vreau să investesc și în imobiliare, o să vreau să mai și construiesc alte căsuțe, nu știu. Visul meu pe partea asta de imobiliare este și îmi doresc să construiesc un bloc la un moment dat, dar vedem, toate la timpul lor! Sunt cam tânăr să mă gândesc la lucrurile astea dar nici nu vreau să zic "Am timp", că spunem "Am timp, am timp, am timp" și ne trezim că avem 50 de ani”, a mai spus Antonio Pican.

Antonio Pican [Sursa foto: Instagram]