Antrenorul lui Al-Nassr, declarație șocantă cu puțin timp înainte de anunțarea transferului lui Cristiano Ronaldo: „Am încercat să îl aduc pe Messi”

In articol:

Antrenorul lui Al-Nassr, Rudi Garcia, a făcut o declarație șocantă cu doar câteva ore înainte de prezentarea oficială a lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr.

Vezi ce a spus acesta!

Cristiano Ronaldo (37 de ani) a fost prezentat oficial la Al-Nassr pe 30 decembrie 2022. Portughezul a semnat un contract valabil până în 2025 și a devenit cel mai bine plătit sportiv din lume. Astfel că, în cele două sezoane și jumătate pe care le va petrece în Arabia Saudită, Ronaldo va încasa în jur de 500 de milioane de euro.

Cu puțin timp înainte de prezentarea oficială a lusitanului la Al-Nassr, antrenorul clubului arab, Rudi Garcia, a oferit o declarație cel puțin bizară. Întrebat fiind despre transferul cvintuplului câștigător al Balonului de Aur, Garcia a vrut să facă o glumă, care nu va fi primită prea bine de Cristiano Ronaldo. Mai exact, tehnicianul a spus că a vrut să îl aducă pe Lionel Messi la Al-Nassr direct de la Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022:

„Am încercat să îl aduc pe Messi la Al-Nassr direct din Doha.”, au fost cuvintele spuse de Rudi Garcia, în cadrul conferinței de presă. Rămâne de văzut cum va reacționa CR7 la auzul acestei glume, ținând cont de orgoliul nemăsurat al portughezului, scrie presa engleză. De altfel, Cristiano Ronaldo a arătat că ține foarte mult la ego-ul său când nu a mai suportat tratamentul lui Ten Hag și a ieșit în presă cu declarații care au dus la rezilierea contractului cu Manchester United, scrie eurosport.ro.

Citeste si: Theo Rose, probleme de sănătate după ce s-a întors de la concertul de Anul Nou- kfetele.ro

Citeste si: Sfântul Vasile cel Mare, ocrotitorul sărmanilor! Ce este bine să facă toți creștinii în această zi de sărbătoare!- bzi.ro

Al Nassr coach, Rudi Garcia, asked about Ronaldo before the official announcement: "I wanted to bring Messi from Doha."



pic.twitter.com/btfZMDwonG