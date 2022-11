Antrenorul lui Iancu Sterp, prima reacție după ce s-a aflat cât cere elevul lui pentru un meci: „Eu nu o să îl las niciodată”

In articol:

Raul Dan l-a provocat public pe Iancu Sterp să se lupte cu el în cușca MMA, în următoarea gala RXF, însă antrenorul mezinului familiei Sterp a refuzat categoric, transmițându-i luptătorului că vrea să-și protejeze elevul.

În același timp, bărbatul a mai precizat că l-ar lăsa pe Iancu să aibă o bătălie în cușcă cu Raul Dan, doar în condițiile în care organizatorii RXF i-ar oferi o sumă mai mare de bani fratelui lui Culiță, mai precis 300.00 de euro. De precizat este că, deja organizatorii l-au refuzat pe Iancu, atunci când tânărul a cerut 30.000 de euro pentru a concura în a treia gală RXF, aceștia spunând: ” Nu e vorba de bani, dar cine este Iancu Sterp să merite atât?”, conform Cancan.

Citește și: „Va mai cânta Culiță?” Iancu a vorbit despre starea fratelui său! Ce se întâmplă în familia Sterp, după accident

„Antrenorul lui Iancu: Eu ca antrenor trebuie să am grijă de elevul meu. Ca antrenor, eu nu o să îl las niciodată pe Iancu să lupte cu tine. Singura posibilitate ca Iancu să lupte cu tine este ca RFX să îi plătească 300.000 de euro.

Citeste si: Oana Roman, primele declarații după ce s-a aflat că nu a fost invitată la botezul copilului lui Pepe- kfetele.ro

Citeste si: Și-a cumpărat vechimea în muncă cu o sumă uriașă. Femeia din Iași care a făcut asta a muncit în străinătate- bzi.ro

Raul Dan: 300.000 de euro? Dar eu sunt McGregor să mă bat cu el? ”, a fost discuția dintre cei doi, într-un live pe TikTok.

Antrenorul lui Iancu Sterp și Raul Dan [Sursa foto: Captură Video]

Reacția lui Raul Dan, după ce antrenorul lui Iancu a spus că nu-l va lăsa pe tânăr să se lupte cu el în cușcă

De asemenea, la scurt timp după ce Raul Dan a primit un refuz categoric din partea antrenorului lui Iancu, asta după ce luptătorul l-a provocat pe tânăr la o luptă în cușcă, acesta a venit și cu o serie de declarații în mediul online, povestindu-le urmăritorilor săi despre discuția pe care a avut-o cu antrenorul mezinului familiei Sterp, într-un live pe TikTok.

Citește și: „O iau pe Simina când vreau eu” Ovidiu Neveu, lovitură sub centură pentru Alex Bobicioiu! Tiktoker-ul se declară îndrăgostit iremediabil de brunetă

”Am primit și noi un răspuns de la Iancu, l-am primit prin antrenorul lui, pe live, unde mi-a explicat că el nu-l lasă pe Iancu să lupte cu mine. Că el este antrenorul lui și datoria lui este să aibă grijă de elev. Ok, îi respect, doamne ajută! Mă antrenez cu cel mai mare antrenor de MMA din România, care a ieșit la pensie. Am primit și de la el (n. red. Iancu Sterp) un răspuns cu dus-întors. Cine are ceva cu el, să-l caute la sală. Până acum câteva zile el se posta, că se antrenează pentru gale. I-a fost frică să facem un meci oficial. Dacă îi băgam o stângă și îl culcam și se ducea numele lui ăla mare. Până la urmă, el mănâncă după numele ăla mare pe care îl poartă”, a spus Raul Dan în mediul online.