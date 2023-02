Anul 2023 este anul Iepurelui de Apă! Ce înseamnă acest lucru și de ce trebuie să ne ferim în perioada următoare? | EXCLUSIV

In articol:

Anca Dimancea, specialist în zodiacul chinezesc, anunță că anului chinezesc, anul Iepurelui, element Apă Yin, îi lipsesc două elemente din chart. Invitată în emisiunea WOWZodiac, prezentată de astrolog Ana-Maria Ticea, Anca Dimancea a menționat că Iepurele reprezintă diplomație și că toată lumea speră ca acest an să fie mai liniștit.

Ce reprezintă anul Iepurelui de Apă?

Specialista a declarat că zodiacul chinezesc nu poate fi niciodată suprapus sau comparat cu zodiacul european, pentru că fiecare are caracteristici diferite. Anca a prezentat câteva remedii și talismane benefice pentru fiecare semn zodiacal, dar a povestit și cum sunt afectate zodiile de anul Iepurelui.

Anul Iepurelui de Apă vine cu provocări mari. Anul 2023 are o semnificație specială în zodiacul chinezesc, iar acest lucru a fost explicat de Anca Dimancea, specialist în fengshui.

"Fiecare an de iepure cu aceste 5 elemente posibile vine cu o caracteristică principală. În primul rând, iepurele este o zodie a diplomației, reprezintă diplomația în sine. Deci, toată lumea speră ca acest an să fie mai liniștit, mai calm, armonios și un an al diplomației. Numai că, totuși, din păcate îi lipsesc acestui iepuraș îi lipsesc două elemente care erau extrem de importante, anul trecut le-am avut pe toate, a fost ceva mai echilibrat. Unul dintre cele lipsă reprezintă resursele, lipsește metalul. De asemenea, pământul, de aceea ne vom agăța cu dinții de lunile de pământ, pentru că acelea vor fi ceva mai stabile. Deci, lipsește și puterea și autoritatea în an.", a precizat Anca Dimancea.

Anca Dimancea: "Va fi o luptă pentru putere"

În 2023, principala luptă se va da on luptă pentru putere, iar acest subiect va fi foarte problematic pentru popor. Zodiacul chinezesc e diferit de cel european, astfel că elementele planetare au o altă semnificație. Anul e mai lung, iar lunile au o caracteristică aparte.

"Va fi o luptă pentru putere, aceasta va fi la un moment dat în mâinile unora care nu merită. Va fi un dezehilibru, o dezarmonie. Lunile cu aceste elemente vor fi mai ajutătoare din vară încolo, adică din al doilea și al treilea trimestru din an vor fi oarecare echilibrări, deci ceva mai multă acalmie, liniște. Până în vară, luna iunie, iulie, o să fie destul de greu. Acest dezechilibru se va simți mai pronunțat. În zodiacul chinezesc, anul are 13 luni. Din 20 februarie, până în 20 aprilie vom avea lună de iepure, cu aceeași stea, aceleași caracteristici lunare.", a adăugat Anca Dimancea, la WOWzodiac.

