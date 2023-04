„Anul acesta o să-l deschid până în toamnă” Afacerea cu care Adda și soțul ei Cătălin Rizea vor să dea lovitura. Este vorba de un domeniu foarte profitabil

In articol:

Adda și Cătălin Rizea formează un cuplu de foarte mulți ani, iar împreună au un băiețel de care sunt foarte mândri. De-a lungul timpului, cei doi au demonstrat că formează o echipă pe cinste nu numai în cadrul familiei, iar acum vor să devină patronii unei afaceri în care au foarte multă încredere.

Afacerea pe care Adda și soțul ei vor să o deschidă

Cătălin Rizea și-a dat seama că are o pasiune pentru gătit încă de la vârsta de opt ani, atunci când acesta își făcea propriile sale rețete în bucătăria familiei sale. Câțiva ani mai târziu, acesta și-a dat seama că poate ceea ce lui îi place să facă îi poate aduce pe lângă satisfacție și venituri destul de sesizabile. Astfel, bărbatul și cea care îi este soție, Adda, au hotărât să își deschidă propriul restaurant până în toamnă.

„Gătesc de mic, de la câțiva ani, 8 sau 9 ani, făceam clătite, cartofi, îmi găteam tot felul de mâncăruri simple. Îmi făceam ouă ochiuri cu ceapă călită, care îmi plăceau la nebunie. Ulterior am descoperit că există o rețetă care se face destul de des în anumite zone. Dar eu mi-am inventat tot felul de rețete în bucătăria mea micuță. Probabil că în curând voi deschide. Nu știu, însă am mai multe idei, mă gândesc la mai multe zone, dar momentan sunt în discuții. Posibil că anul acesta o să-l deschid până în toamnă.”, a declarat soțul artistei, potrivit Click.

Cătălin Rizea nu exclude alte job-uri

Chiar dacă iubește foarte mult să gătească, Cătălin Rizea nu exclude și posibilitatea ca peste ceva timp să se reprofileze.

Acesta este conștient că oricând poate să își descopere o nouă pasiune, dar știe sigur că va da tot ceea ce e mai bun în orice domeniu ar activa. Soțul Addei este un bărbat foarte dedicat și mereu a fost de părere că cel mai bine e să faci ceea ce îți place.

„Nu se știe niciodată, poate peste câțiva ani o să fac cu totul și cu totul altceva. De fiecare dată am făcut ce-mi place să fac, și am dat tot ce am putut pentru job-ul respectiv, cum am făcut și fac pentru Adda, cum fac pentru bucătărie. Nu se știe, poate peste câțiva ani o să descopăr o altă latură de-a mea de-a face bine pentru oameni și o să merg într-o altă zonă. Încă nu știu”, a mai spus vedeta.

