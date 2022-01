In articol:

Anul nou chinezesc se apropie! Iată în ce perioadă este, dar și care sunt cele mai importante previziuni pentru Anul Tigrului de Apă! Acesta vine după Anul Bivolului alb de Metal și anunță schimbări importante.

Citeste si: Anul Tigrului de Apă 2022. Previziuni astrale pentru Noul An Chinezesc

În ce perioadă va fi anul nou chinezesc 2022

Anul nou chinezesc se numără printre cele mai importante sărbători din China. Acesta reprezintă un festival care începe de obicei în prima zi din prima lună din calendarul chinezesc, urmând să se sfârșească cu Festivalul Lampioanelor. Festivalul dedicat lampioanelor are loc în a cincisprezecea zi, iar Ajunul anului nou chinezesc este denumit „Chun Jie”.

Anul nou chinezesc 2022 urmează să înceapă pe 1 februarie și se va termina pe 21 ianuarie 2023, iar în zodiacul chinezesc există 12 animale cărora le corespund diferiți ani: cal, șarpe, maimuță, dragon, tigru, șobolan, taur, iepure, capră, cocoș, porc și câine. De asemenea, în acest horoscop există cinci elemente: Pământ, Metal, Foc, Apă și Lemn.

O dată la fiecare 60 de ani se creeză o asociere, astfel că, Anul 2022 este corelat „Tigrului de Apă”. Iată cum va fi acest an!

Anul nou chinezesc 2022. În ce perioadă este și care sunt cele mai importante previziuni pentru noul an [Sursa foto: PixaBay]

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

Cum va fi anul 2022 conform zodiacului chinezesc

Anul 2022 este anul Tigrului de Apă conform zodiacului chinezesc. Acesta se preconizează a fi anul marilor schimbări, al introducerii de idei deosebit de îndrăznețe

și de neînțelese. De asemenea, noul an este unul al extremelor, asttfel că, la nivel personal vom avea parte de o ascensiune rapidă și semnificantă. În anul Tigrului de Apă totul scapă de sub control, iar visele cele mai nebunești vor putea deveni realitate. Totodată, căldura Tigrului va atinge sufletele tuturor, astfel că, anul 2022 va fi un an plin de sentimente și de sinceritate. În plus, trebuie avute în considerare principalele caracteristici ale Tigrului.Acestea sunt: inteligența, impulsivitatea, curajul și puterea. Persoanele care dețin acest semn zodiacal în horoscopul chinezesc vor simți anul acesta emoțiile, indiferent de natura lor, la un nivel mult mai ridicat.

Citeste si: Horoscop chinezesc IANUARIE 2022. Previziuni astrale pentru cele 12 zodii

De ce este diferit anul nou chinezesc

Anul nou chinezesc nu se aseamănă cu anul nou din țara noastră sau din alte regiuni de pe Glob, întrucât acesta are o dată mobilă, sărbătorindu-se mereu în altă perioadă față de precedenta. Acesta este diferit și din pricina obiceiurilor și a tradițiilor chinezești. Un exemplu ar fi tradiția „Plicul Roșu”, care presupune ca persoanele căsătorite să ofere copiilor și persoanelor necăsătorite bani în plicuri roșii, urmând ca familia să plece și să felicite apropiații. Totodată, anul nou chinezesc poartă mereu câte un nume format dintr-unul din animalele prezente în horoscopul chinezesc plus un element, anul 2022 fiind Anul Tigrului de Apă.

Surse: libertatea.ro, peroz.ro

Distribuie pe: