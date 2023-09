In articol:

Anul Nou Evreiesc 2023: Vezi aici în ce an trec evreii pe data de 15 septembrie, potrivit calendarului erabic.

Anul Nou Evreiesc 2023

Potrivit Calendarului Erabic, Roș Hașaná sau Anul Nou evreiesc, are loc în prima zi a lunii Tișrei, care este prima lună a calendarului evreiesc modern.

Roș Hașana este prima din cele 10 zile ale penitenței numite Yamim Norayim, care culminează cu Iom Kipur, Ziua Ispășirii. În emisfera nordică are loc la începutul toamnei. Anul acesta, pe data de 15 septembrie, are loc Noul An Evreiesc 5784.

După tradiție, Roș Hașana ar fi aniversarea creării celor dintâi oameni, Adam și Eva. În Tora i se mai spune și Yom Hatrua.

Obiceiurile de Roș Hașana includ sunarea din shofar și o cină familială la care se mănâncă mâncăruri simbolice cum ar fi mere unse cu miere, pentru ca anul care începe să fie un an bun și dulce.

Alte mâncăruri care, conform tradiției, trebuie să fie prezente și binecuvântate pe masa cinei de Noul An: rodii, curmale, morcovi, dovleac, fasole verde, praz, o sfeclă precum și un cap de pește.

Urările obișnuite de Roș Hașana sunt: „Șana tova” (Un an bun) sau „Șana tova ve metuka” (Un an bun și dulce) și de asemenea "Ktiva ve hatima tova".

Citește și: Mesaje și urări de Anul Nou Evreiesc 2023. Cele mai frumoase gânduri pentru evreii care trec în anul 5784

Anul Nou Evreiesc 2023 În ce an trec evreii, de fapt, pe 15 septembrie [Sursa foto: Shutterstock]

Ce este Calendarul Erabic

Calendarul ebraic este folosit în religia iudaică. Acesta este luni-solar, deoarece se bazează atât pe un ciclu lunar cât și pe unul solar (care definește anii). Aceasta contrastează cu calendarul gregorian, care sa bazează doar pe ciclul solar, sau cu calendarul musulman, care este pur lunar.

În prezent, în calendarul erabic este anul 5783. Acesta a începu pe data de 25 septembrie 2022 și se va încheia la apusul soarelui, pe 15 septembrie 2023 calendarul gregorian.

Anul solar are aproximativ 365 de zile și un sfert, număr care poate fi obținut prin diferite combinări de luni. În Epoca antică, în Egipt erau 12 luni a câte 30 de zile, cărora li se adăugau 5 zile suplimentare.

Anul lunar este bazat pe luni lunare de câte 29 de zile și jumătate, ceea ce contează, deoarece totalul este de aproximativ numai 354 de zile; restul zilelor care se tot adună în fiecare an, face imposibilă orice corespondență între lună și anotimp, astfel că luna se mută de la un anotimp la altul, an de an.

Citește și: Care sunt popoarele care nu sărbătoresc Noul An pe 1 ianuarie. Printre aceste țări se numără China, Iran, dar și Israel

Când Pică Anul Nou Evreiesc în următorii ani

Noul An Evreiesc este sărbătorit pe data de 15 septembrie 2023. Sărbătoarea nu are o datp fixă, astfel că data din calendarul cu care suntem obișnuiți diferă. Iată când pică Roș Hașana în următorii ani:

2023: 15 septembrie- Noul an 5784

2024: 2 octombrie- Noul an 5785

2025: 22 septembrie- Noul an 5786

2026: 11 septembrie- Noul an 5787

2027: 1 octombrie- Noul an 5788

2028: 20 septembrie- Noul an 5789

2029: 10 septembrie- Noul an 5790

Sursa: ro.wikipedia.org