Anul Nou Evreiesc 2023: Semnificația Rosh Hashanah, dar și tradițiile acestei sărbători

Evreii se pregătesc să intre în Noul An 2023, așa că iată care este semnificația Rosh Hashanah și ce tradiții sunt respectată cu ocazia acestei sărbători.

Care este semnificația sărbătorii Rosh Hashanah?

Nu toate popoarele intră în Noul An la 1 ianuarie, așa cum am tinde să credem. Evreii urmează să intre în Noul An între 15-17 septembrie 2023, care la ei este de fapt, anul 5784. Noul An Evreiesc se mai numește și Rosh Hashanah.

Rosh Hashana, în traducere este: capul sau începutul anului, este Anul Nou evreiesc, începutul unui nou an potrivit cu calendarul ebraic. Cade în prima zi a lunii Tișrei, care este prima lună a calendarului evreiesc modern.

Roș Hașana este prima din cele 10 zile ale penitenței numite Yamim Norayim, care culminează cu Iom Kipur, Ziua Ispășirii. Totodată, la această dată are loc începutul toamnei în emisfera nordică.

Urările obișnuite de Roș Hașana sunt: „Șana tova” (Un an bun) sau „Șana tova ve metuka” (Un an bun și dulce) și de asemenea "Ktiva ve hatima tova".

Semnificația sărbătorii Rosh Hashanah este cunoscută de secole, iar toți evreii se bucură cu prilejul acestui eveniment.

Tradiții de Rosh Hashanah

Există și o serie de tradiții pe care evreii le respectă în această zi, de Rosh Hashanah.

Una dintre trăsăturile caracteristice ale sărbătorii Rosh Hashanah a este suflatul din sofar. În unele comunități este folosit în toate diminețile din luna Elul, ultima lună înainte de noul an.

Sensul acestui obicei este acela de a trezi poporul lui Israel din lâncezeală și de a-i aduce aminte că se apropie ziua în care va fi judecat.

În seara dinainte (oarecum, echivalentul Revelionului european) – în mod tradițional – este consumat așa zisul seder Roș haȘana, un prânz ritual în care se obișnuiește să se consume (alături de alte mâncăruri) fie dulciuri (ca de pildă tipica plăcintă întinsă în miere), fie mâncăruri care dau ideea multiplicității sau a belșugului, cum este de pildă, rodia.

În felul acesta se exprima urarea și aspirația spre un nou an dulce și prosper, un an în care meritele omului să fie numeroase precum boabele fructului de rodie.

Nici mâncărurile specifice nu lipsesc, astfel că, cu această ocazie, se mănâncă o parte din capul unui animal sacrificat, semnul timpului circular. La cina celei de-a doua seri sunt prezente fructe cât mai multe și mai diverse.

Care sunt popoarele care nu sărbătoresc Noul An pe 1 ianuarie?

În cea mai mare parte a lumii, popoarele funcționează după calendarul gregorian, cu 365 de zile pe an și ani bisecți. Anul se încheie la 31 decembrie și începe la 1 ianuarie, însă există mai multe popoare care sărbătoresc Noul An mai târziu.

Iată popoarele care sărbătoresc Noul An diferit de data de 1 ianuarie:

Anul Nou Chinezesc – 22 ianuarie 2023

Anul Nou coreean – 22 ianuarie 2023

Anul Nou balinez – 23 martie 2023 Anul Nou iranian – 20 martie 2023

Ugaadhi (Anul Nou Telegu și Kannada) – 22 martie 2023

Anul Nou Sinhala și Tamil – 14 aprilie 2023

Puthandu (Anul Nou Tamil) – 14 aprilie 2023

Rosh Hashanah (Anul Nou evreiesc) – 15-17 septembrie 2023

Raʼs as-Sanah al-Hijrīyah (Anul Nou islamic) – 19 iulie 2023

Anul Nou al aborigenilor Murador – 30 octombrie 2023.

